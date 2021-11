Stimmen: Reus stellt System in Frage

O.Behrendt via www.imago-images.de

Marco Reus übt Systemkritik

Während der FC Bayern sich über einen Sieg im Top-Spiel gegen den starken SC Freiburg freut, ist beim VfL Bochum Keeper Manuel Riemann Thema, der unbedingt einen Elfmeter schießen wollte - und scheiterte. Am Abend verlor schließlich Borussia Dortmund bei RB Leipzig und BVB-Kapitän Marco Reus dachte laut über die Systemfrage nach. Das sind die Stimmen zum 11. Bundesliga-Spieltag:

RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:1

Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig) ... über die Anlaufschwierigkeiten von Stürmer André Silva (vor dem Spiel): "Ich glaube, dass André sehr gut bei uns spielt. Gegen PSG war er in der ersten Halbzeit sehr gut. Wenn er den Elfmeter macht, dann reden wir vielleicht ein bisschen anders. Wir haben nicht erwartet, dass er wieder 28 Tore erreicht. Es ist normal, dass ein Spieler ein bisschen Zeit braucht. Für mich wird er immer besser, er ist sicher bereit."

... zum Spiel: "Es war wichtig für uns, einen großen Sieg und mehr Belohnung für unsere Arbeit zu holen. Wir müssen für alles kämpfen. Eine Mannschaft braucht viele individuell gute Leistungen, um eine gute Gruppenleistung abzurufen. Wir haben das gefunden. Wir haben es uns wieder selber schwer gemacht. Wir haben viele Chancen und können vier oder fünf Tore machen."

Yussuf Poulsen (Torschütze RB Leipzig): "Wir waren gefühlt aggressiver und besser in den Zweikämpfen. Ich habe noch nie Dortmunder gesehen, die so viele Fehler im Aufbauspiel gemacht haben. Die haben teilweise Bälle einfach so ins Aus gespielt. Wir müssen die Mannschaft loben, bei uns haben alle mitgemacht."

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Für unser Selbstvertrauen war es sehr wichtig. Wir haben ein paar harte Wochen gehabt, aber wir sind besser geworden und heute haben wir uns belohnt. Für die Zuschauer und für die Fans war es ein geiles Spiel. Viele Zweikämpfe, viel Leidenschaft und viel Mentalität. Am Ende haben wir uns zwei schöne Tore herausgespielt und gewonnen. Das war sehr wichtig vor der Länderspielpause."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) ... zu den Gefühlen rund um die Partie in seiner Heimatstadt (vor dem Spiel): "Es ist Heimat und es sind Heimatgefühle. Ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen. Ich liebe Leipzig."

... zu den aktuellen Problemen (vor dem Spiel): "Wir wollen in keiner Form Ausreden suchen, wir wollen gegen die Widerstände angehen. Wir müssen die Widerstände annehmen. Es gibt Widerstände, aber Widerstände sind dafür da, dass man sie überbrückt."

... zum Spiel: "Wir wollten unbedingt gewinnen und haben verloren. Deswegen sind wir natürlich enttäuscht. In der ersten Halbzeit hat eine ganze Menge gefehlt. Struktur, Genauigkeit, Sauberkeit und Zug nach vorne. In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel. Eine wilde Situation haben wir nicht gut verteidigt und deswegen auch nicht unverdient verloren."

... zur Frage, ob das System mit Dreierkette zu Beginn die falsche Wahl gewesen sei: "Es gibt ja immer unterschiedliche Gründe wonach man aufstellt. Wir haben heute danach aufgestellt, wie wir unsere Jungs am besten in ihre Positionen bringen. Die Grundordnung ist immer das eine, die Bewegung in der Grundordnung ist das andere. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut umgesetzt. Es ist keine Frage des Systems. Die Diskussion erübrigt sich."

Gregor Kobel (Torwart Borussia Dortmund): "Es ist natürlich kacke, das ist ganz klar. Wir wollten an die Leistung aus dem Spiel gegen Ajax anknüpfen. In der ersten Halbzeit war das heute nichts, wir haben kein gutes Spiel gemacht. Man hat gemerkt, dass die Kräfte heute nicht da waren."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Die erste Halbzeit konnte man komplett vergessen. Wir haben in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umgestellt. Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind als in der Fünferkette. Zudem haben wir in der Fünferkette einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen. Es war eine verdiente Niederlage und es ist bitter, dass sie so zustande gekommen ist. Wir haben weniger Zweikämpfe gewonnen, und wir haben weniger Torchancen erzwungen. Für mich ist ernüchternd, dass wir zu wenig investiert haben für so ein Spiel."

FC Bayern München - SC Freiburg 2:1

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Es war verdienter Sieg, auch wenn Freiburg die ersten zehn Minuten viel Druck gemacht hat. Der letzte Pass hat nicht immer gestimmt. Wir haben auch nach der Pause ein bisschen gebraucht. Wir hatten viele Chancen, aber nicht so viele wie die letzten Spiele. Am Ende kriegen wir das eine Tor. Ich bin froh, dass es so spät gefallen ist. Am Ende sind wir froh über die drei Punkte."

... zur Frage, ob die Meisterschaft mit dem FC Bayern oder die Champions-League-Qualifikation mit Freiburg die größere Trainerleistung sei (vor dem Spiel): "Ich glaube, dass beides eine Leistung ist. Aber die Champions-League-Qualifikation mit Freiburg ist höher anzurechnen."

Leon Goretzka (Torschütze Bayern München) ... über Manuel Neuer: "Wenn du auf den Platz gehst und er geht vorneweg, dann ist es etwas Besonderes. Dann hast du einfach einhundert Prozent Vertrauen. Das gibt uns Kraft. Er ist wie eine Maschine. Klar, er macht auch mal einen Fehler, aber das ist menschlich. In den Situationen, in denen er keine Fehler machen darf, da macht er auch keine Fehler. Er ist über Jahre einfach immer da. Das ist einfach Weltklasse."

... zum Spiel: "Wir haben heute gegen eine gute Mannschaft gespielt, das war ein Topspiel. Das darf man nicht vergessen. Wir sind dafür da, diese Spiele zu gewinnen. Das haben wir heute gemacht."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir haben verloren, darüber freue ich mich selten. Ansonsten war ich zufrieden. Bayern hatte ein paar Situationen, die wir gerade noch verteidigt haben. Die Mannschaft hat alles gegeben, sie hat mutig gespielt. Schade, dass wir nicht drei, vier Minuten früher das Tor gemacht haben. Aber mehr als heute können wir nicht machen."

Lucas Höler (SC Freiburg): "Es war für uns ein extrem schwieriges Spiel. Wir hatten einen guten Matchplan, trotzdem kannst du nicht alles verteidigen. Wir waren bis zum Ende im Spiel drin. Es sollte nicht sein, aber ich glaube, dass Bayern auch nicht unverdient gewonnen hat."

Christian Günter (Kapitän SC Freiburg): "Na klar, eine Serie will man immer halten. Aber wir haben gewusst, dass es in München schwer wird. Das war natürlich der maximale Prüfstein. Aber wir haben gesehen, dass wir ein Stück weit mithalten können. Darauf lässt sich aufbauen. Es gibt ja auch noch ein Rückspiel."

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:0

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Die ersten 45 Minuten waren unsere beste erste Halbzeit in dieser Woche. In der zweiten Halbzeit hätten wir uns über den Ausgleich nicht beschweren dürfen. Da waren wir fußballerisch nicht gut genug. Aber es war erfreulich, dass bei uns die Mentalität da war."

Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg): "Es ist eine gute Woche für mich, ich freue mich im Moment. Der Trainer sieht meine Stärken sehr gut und stellt uns gut auf."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Nach diesem Spielverlauf müssen wir einen Punkt mitnehmen, es war sogar möglich, das Spiel noch zu drehen. Aber wenn man immer schnell in Rückstand gerät, wird es eben schwierig. Auf der zweiten Halbzeit kann man aufbauen, aber wir brauchen mehr Effektivität."

André Hahn (FC Augsburg): "Wir sind wie in den letzten Spielen schlecht ins Spiel gekommen. Man hat immer das Gefühl, dass wir einen Rückstand brauchen, um überhaupt Fußball zu spielen. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir es können."

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0:1

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit von uns gesehen, wo der letzte Punch gefehlt hat. Wir haben ein unnötiges Gegentor kassiert. Im Laufe der zweiten Hälfte haben wir den Faden verloren, am Schluss hatten wir kaum mehr Struktur. Die Jungs wollten, in Sachen Leidenschaft und Wille kann man ihnen nichts vorwerfen, aber leider hat es nicht gereicht."

Sven Mislintat (Sportdirektor VfB Stuttgart) ... zu den aktuellen Verletzungssorgen des VfB (vor dem Spiel): "Das sind Dinge, die müssen wir wegatmen. Das kriegen wir ganz gut hin, wir werden jetzt nicht das Jammern anfangen. Wir nehmen es so, wie es ist. Es ist eine Phase, durch die wir uns jetzt durchkämpfen müssen. Wir stehen immer noch auf Tabellenplatz 13. Vor der Saison haben wir ganz klar gesagt, dass es gegen den Abstieg geht. Und da sind wir von der vollen Kapelle ausgegangen."

... zum Spiel: "Uns fehlen drei Stoßstürmer. Was sollen wir drumrum reden. Wir sind da angekommen, wo wir uns vor der Saison gesehen haben - im Abstiegskampf."

Daniel Didavi (VfB Stuttgart): "In der ersten Halbzeit waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft und haben auch besser Fußball gespielt als letzte Woche. In der zweiten Halbzeit kann man uns den Willen nicht absprechen. Aber auch da hat es einfach gefehlt."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Die Erleichterung ist riesengroß. Wir sind extrem happy und sehr froh, dass wir den Sieg einfahren konnten. Da schwingt eine Menge mit an positiven Reaktionen. Die Mannschaft hat eine richtig, richtig tolle Leistung geboten, ist unheimlich viel marschiert. Es war beeindruckend, wie sie ihr Herz auf den Platz geschmissen hat."

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 2:0

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir wussten im Vorfeld, was für eine Qualität in der Hoffenheimer Mannschaft steckt. Wir selbst haben es defensiv recht ordentlich gemacht. Wir standen immer sehr gut im Raum, haben aber nach vorne zu wenig Druck durchgesetzt. In der zweiten Hälfte war es ein offenes Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Natürlich ist es schön, wenn man zwei Spieler einwechselt, die am Tor beteiligt sind. Wir hatten am Ende auch Glück, dass wir den Sieg nach Hase gebracht haben."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind enttäuscht, bedient und nicht einverstanden mit dem Ergebnis. In der ersten Hälfte haben wir es geschafft, Bochum nicht so ins Spiel kommen zu lassen. Wir haben das Spiel gefühlt im Griff, auch nach der Pause. Ein 0:1 darf in einem Spiel, das Spitz auf Knopf steht, nicht passieren. Dann wird es in so einem Hexenkessel schwierig. Dann haben wir uns kurz emotional verloren. Nach dem verschossenen Elfmeter haben wir unsere klaren Überzahlsituationen zu schlampig ausgespielt."

Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim) zum verschossenen Elfmeter von Bochums Torwart Manuel Riemann: "Jetzt steht er ein bisschen als arroganter Depp da. Wenn er ihn reingeschossen hätte, dann hätten alle gesagt, was für ein geiler Typ. Wir sollten das nicht zu groß machen. Ich würde nicht sagen, dass es respektlos war."

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 1:1

Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir haben gut angefangen und dominiert. Beim Gegentor waren wir unorganisiert und undiszipliniert. Über die gesamten 90 Minuten hätten wir es aber verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Die erste Halbzeit war okay. Am Ende müssen wir mit dem Punkt absolut zufrieden sein. Mainz spielt Fußball mit Leidenschaft und Power, das haben sie heute gezeigt."