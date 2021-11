Modeste über Verlängerung, Baumgart und Kritik

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Blüht unter FC-Coach Steffen Baumgart förmlich auf: Anthony Modeste

Der Torjäger Anthony Modeste vom 1. FC Köln hat seine aktuelle Top-Form auch auf den Rückhalt von Trainer Steffen Baumgart zurückgeführt und außerdem über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen.

"Er hat mich verstanden. Er sieht, dass ich arbeite. Er vertraut mir und lässt mich spielen. Und jedem Trainer, der mir vertraut, zahle ich zurück", sagte Modeste in einem Interview der "Bild am Sonntag".

Der 33 Jahre alte Franzose hat in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison bereits sechs Treffer für den 1. FC Köln erzielt, beim 2:2 im Rhein-Derby gegen Bayer Leverkusen traf er zwei Mal. Auch beim Sieg im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart erzielte er einen Doppelpack.

Baumgart habe ihm "gesagt, was er von mir will. Und ich habe ihm gesagt, was ich von ihm will. In dem Gespräch habe ich gemerkt, dass das einer ist, mit dem ich in den Krieg ziehen würde."

Auf die Frage, was seine Frau dazu sagen würde, dass er einmal gesagt habe, er würde seinen Trainer "lieben", antwortete Modeste im Scherz: "Die ist eifersüchtig auf meinen Trainer, weil ich so viele nette Worte über ihn verliere und ihm nach Toren Herzen zuwerfe. Aber es ist okay, weil es der Trainer ist und weil ich wieder viel besser drauf bin."

Modeste bügelt "Kreisliga"-Kritik weg

Dass es zuvor sogar kritische Stimmen gegeben hatte, die behaupteten, Modeste könne nur noch Kreisliga spielen, wiegelte der Stürmer ab. "Mit diesen Aussagen habe ich kein Problem. So ist der Fußball. Bevor ich nach China gegangen bin, war ich hier der Fan-Liebling, der König. Nach meinem Wechsel war ich dann der Verräter. Liebe und Hass. Die beste Antwort gibt man als Profi ohnehin auf dem Platz. Und da läuft es endlich wieder gut", sagte der 33-Jährige.

Doch wie steht es eigentlich um die Zukunft von Modeste? Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer 2023 aus. "Wenn mein Körper 'Ja' sagt, würde ich gerne noch zwei, drei Jahre dranhängen", gab der Torjäger ein deutliches Zeichen in Richtung Geschäftsführung.

Nach seiner aktiven Zeit soll es dann eine Anstellung als Stürmer-Trainer beim Effzeh sein. "Da muss ich aber erst mal ein Praktikum bei Steffen Baumgart machen", erklärte Modeste.