"Mir steht rot und weiß": Adeyemi spricht über Gerüchte

Karim Adeyemi ist bei BVB, FC Bayern und Co. gefragt

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Wasserstandsmeldungen zu einem möglichen Wechsel von Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg. Mal hat der angeblich der FC Bayern die besten Karten im Poker um den jungen Offensivspieler, mal der BVB, Paris Saint-Germain, Real Madrid oder der FC Liverpool. Nun hat sich der junge Stürmer selbst zu seiner Zukunft geäußert.

Seit Wochen kocht die Gerüchteküche über, wenn es um die Personalie Karim Adeyemi geht. Der 19-jährige Stürmer, der jüngst wieder für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden ist, befindet sich seit Monaten in Top-Form. Am Samstag erzielte er bereits das elfte Saisontor für Red Bull Salzburg in der österreichischen Bundesliga und sorgte damit für den entscheidenden Treffer beim 1:0-Sieg über Austria Wien.

Nach der Partie zeigte sich der vielfach umworbene Angreifer redselig. Angesprochen auf die Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied sagte der Teenager, dessen Vertrag bis Sommer 2024 datiert ist bei "Sky Austria": "Mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen, nur das ist alles was für mich zählt."

Wohl nur zufällig fügte Adeyemi an: "Mir steht gerade rot und weiß ganz gut", und zielte damit auf die Trikotfarben von Red Bull Salzburg ab, die jedoch auch auf den FC Bayern passen, der ebenfalls als interessiert gilt. Ob der deutsche Rekordmeister jedoch den Zuschlag für den gebürtigen Münchner erhält, galt zuletzt eher als ungewiss. Dem Vernehmen nach soll der BVB aufgrund der Entwicklungsmöglichkeiten die besten Karten aller deutschen Klubs haben.

Adeyemi über einen Transfer: Gibt keine Deadline

Derzeit zählt für den jungen Mann aber sowieso nur Salzburg. "Ich fühle mich hier wohl und genieße den Moment", erklärte Adeyemi weiter, den die ganzen Gerüchte zumindest nach außen hin nicht zu beschäftigen scheinen. "Mein Kopf ist immer noch hier und eine Deadline gibt es auf jeden Fall nicht", so der Stürmer.

Einen Winterwechsel hatten die Verantwortlichen des österreichischen Tabellenführers und Titelverteidigers zuletzt ohnehin ausgeschlossen. Das untermauerte Sportdirektor Christoph Freund am Wochenende erneut. "Wir haben keinen Stress und haben mit ihm einen längerfristigen Vertrag. Es ist auch abgesprochen, dass diese Saison nichts mehr passieren wird", sagte der Salzburger Funktionär bei "Sky Austria" und fügte an: "Dass er interessant ist, brauchen wir nicht von der Hand weisen."