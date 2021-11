Medien: Lewandowski-Gehalt deutlich erhöht

via www.imago-images.de

Robert Lewandowski ist der Top-Verdiener beim FC Bayern

Robert Lewandowski ist und bleibt eine der wichtigsten Lebensversicherungen des FC Bayern. Auch in der aktuellen Saison trifft der Stürmer wieder nach Belieben, wird dafür aber wohl auch fürstlich entlohnt.

Die nackten Zahlen zeigen die Wichtigkeit von Robert Lewandowski für den FC Bayern mehr als deutlich: 13 Tore erzielte der Pole bislang in elf Bundesliga-Spielen und trug damit dazu bei, dass die Münchner insgesamt bereits bei 40 Saisontoren stehen. So viele Treffer hatte kein deutscher Klub zuvor zu diesem frühen Zeitpunkt in der Geschichte der Bundesliga.

Aber auch in der Champions League lieferte der polnische Nationalstürmer in 21/22 erneut eifrig ab. Sagenhafte acht Treffer steuerte Lewandowski in vier Einsätzen bei. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen den Angreifer außerordentlich gut für seine Leistungen bezahlen.

Bislang war man davon ausgegangen, dass Lewandowski mit 20 Millionen Euro im Jahr der Spitzenverdiener der Münchner ist, doch offenbar kassiert der 33-Jährige sogar noch deutlich mehr. Nach Informationen von "Bild" soll Lewandowski im Triple-Jahr 2020 sage und schreibe 26 Millionen Euro Gehalt bekommen haben. Ob diese deutlich erhöhte Summe mit Prämien- und Sonderzahlungen zusammenhängt, sagt das Blatt jedoch nicht.

Festzuhalten bleibt: Mit seinem Salär steht Lewandowski noch eine Stufe über Leroy Sané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Lucas Hernández, die dem Vernehmen nach im Bereich von 15 bis 20 Millionen Euro verdienen sollen. In Person von Kingsley Coman, der zwischen zehn und 15 Millionen Euro einstreichen soll, könnte im Falle einer Vertragsverlängerung ein weiterer Star in diese Kategorie aufrücken.

Lewandowski jedenfalls bleibt bis auf Weiteres allein an der Spitze. Ob das auch auf dem Feld so ist, steht in den Sternen. Der frühere Bayern-Mittelfeldspieler Thorsten Fink könnte sich auch einen Zweier-Sturm beim FC Bayern mit Erling Haaland vorstellen.

"Ich bin ja kein Dortmund-Insider. Es schaut nicht so aus, als ob Lewandowski beim FC Bayern aufhören würde. Aber eventuell könnte sich Nagelsmann auch vorstellen, mit einer Doppelspitze zu spielen", sagte Fink, als er von "Bild" auf Haaland angesprochen wurde. "Es ist alles möglich. Ich glaube aber, dass [Haaland] ins Ausland gehen wird."