Verletzter BVB-Keeper Kobel sagt Länderspielreise ab

O.Behrendt via www.imago-images.de

Will gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart wieder auflaufen: Gregor Kobel

Gregor Kobel wird nicht für die kommende Länderspielpause zur Schweizer Nationalmannschaft reisen. Der Verband teilte am Sonntagabend mit, dass einige Spieler aufgrund von Verletzungen, die die jeweiligen Akteure am Wochenende erlitten, nicht spielbereit seien.

Der 23-Jährige Keeper spielte am Samstagabend mit Borussia Dortmund bei RB Leipzig (1:2) und stand über 90 Minuten zwischen den Pfosten der Schwarzgelben. Der BVB teilte mit, dass sich Kobel eine Hüftblessur zuzog. Weiter heißt es, dass ein Einsatz des Torhüters gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart (20. November) das Ziel sei.

Am 23. Oktober musste Kobel beim Sieg der Dortmunder in Bielefeld (3:1) nach einem Zusammenstoß mit dem Pfosten zur Halbzeit ausgewechselt werden. Daraufhin verpasste er das DFB-Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt (2:0). Am darauffolgenden Wochenende kam der 23-Jährige in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln wieder zum Einsatz und krachte dabei erneut an den Pfosten. Seitdem verpasste Kobel allerdings keine einzige Minute mehr verletzungsbedingt.

Schweiz muss auf weitere Bundesliga-Stars verzichten

Der Torhüter der Dortmunder ist nicht der einzige Bundesliga-Spieler, der der Schweizer Nationalmannschaft absagen musste. Nico Elvedi und Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach können ebenfalls nicht in der WM-Qualifikation aushelfen.

Elvedi erlitt im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Bandverletzung an der Gelenkkapsel/Fußwurzel und wird wochenlang ausfallen. Embolo zog sich eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu und dürfte ebenfalls für längere Zeit fehlen.

Aktuell befindet sich die Schweiz auf dem zweiten Rang in der Qualifikations-Gruppe C hinter Europameister Italien. Am Freitag (20:45 Uhr) kommt es zum direkten Duell mit dem punktgleichen Europameister und am darauffolgenden Montag folgt das letzte Gruppenspiel gegen Bulgarien (20:45 Uhr).