Medien: BVB heiß auf Youngster aus Shevchenko-Klub

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Andrea Cambiaso soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Am Sonntag sorgte der italienische Erstligist FC Genua für Schlagzeilen, nachdem er die Verpflichtung des einstigen Weltstars Andriy Shevchenko als neuen Cheftrainer bekanntgegeben hatte. Nun steht der Klub aus der Serie A erneut im Fokus. Diesmal geht es um einen seiner talentiertesten Jungprofis, der beim BVB auf der Wunschliste stehen soll.

Wie das italienische Portal "tuttomercato.web" vermeldete, erweckt flexibel einsetzbare Andrea Cambiaso das Interesse von Borussia Dortmund. Der 21-Jährige startet aktuell in der Serie A richtig durch, nachdem er in der Vorsaison noch für den Zweitligisten FC Empoli auflief.

Für Genua kam Cambiaso in der jüngeren Vergangenheit schon auf verschiedenen Positionen zum Einsatz. So wurde er in der bisherigen Spielzeit schon als Links- und Rechtsverteidiger aufgeboten, tauchte aber auch schon auf der offensiven Außenbahn auf.

Beim BVB waren genau diese Positionen auf den defensiven Außenbahnen zuletzt häufig Problemzonen, da beispielsweise mit Raphael Guerreiro und Nico Schulz wichtige Alternativen verletzt ausfielen.

Interesse auch aus Italien, England und Spanien

Die Konkurrenz am Klub-Eigengewächs soll dem Bericht zufolge sehr groß sein. Aus dem In- und Ausland soll es Interessenten für Cambiaso geben, der in der aktuellen Saison zwölf Ligaspiele für den FC Genua bestritten hat.

Es gelten unter anderem AC Florenz und AC Mailand aus Italien, Leicester City und der FC Watford aus England und der FC Sevilla aus Spanien als interessiert.

Genua befindet sich nach zwölf Spieltagen in der Serie A in einer prekären Situation, steht punktgleich mit dem Erzrivalen Sampdoria auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer und Ex-Nationaltrainer der Ukraine, Andriy Shevchenko, hat nun übernommen, um den Traditionsverein aus Ligurien wieder in die Spur zu bringen.