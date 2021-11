Zorc bestätigt: BVB hofft noch auf Hummels-Begnadigung

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Michael Oliver (l.) stellte BVB-Profi Mats Hummels gegen Ajax vom Platz

Die Rote Karte im letzten Champions-League-Gruppenspiel für Mats Hummels war der Aufreger schlechthin im Duell des BVB gegen Ajax Amsterdam. Beim Stand von 0:0 (späterer Endstand: 1:3) war der Innenverteidiger nach einer risikoreichen Grätsche gegen Antony schon in der 29. Minute vom Platz geflogen. Vollkommen zu Unrecht, wie die Schwarz-Gelben befinden. Gegen die voraussichtliche Spielsperre in der nächsten Königsklassen-Partie will der BVB noch ankämpfen.

Wie Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag gegenüber dem "kicker" bestätigte, steht Borussia Dortmund mit der UEFA in Kontakt, um gegen die Sperre des 33-Jährigen gegen Sporting am 24. November noch vorzugehen. "Wir werden dazu eine deutliche Stellungnahme beim Verband abgeben", kündigte Zorc gegenüber dem Sportmagazin an.

"Darin werden wir darlegen, dass die TV-Bilder beweisen, dass es keine Rote Karte war, und wir daher der Meinung sind, durch den Platzverweis schon gestraft genug worden zu sein", führte Zorc aus.

Allzu große Chancen, dass die UEFA tatsächlich von der automatischen Matchsperre von einem Spiel für Mats Hummels absieht, werden den Schwarz-Gelben bei diesem Unterfangen allerdings nicht eingeräumt.

BVB im vermeintlichen Endspiel ums Weiterkommen bei Sporting

Der Dortmunder Abwehrchef brachte Amsterdams Antony mit seiner Grätsche im Mittelfeld zwar zu Fall. Ein überhartes oder allzu fahrlässiges Foulspiel, welches die Rote Karte von Schiedsrichter Michael Oliver gerechtfertigt hätte, war nach Ansicht der Dortmunder aber nicht zu erkennen gewesen.

Durch die zwei Niederlagen gegen den niederländischen Rekordmeister hat sich Borussia Dortmund um seine komfortable Ausgangslage in der Gruppe C der Champions League gebracht. Die Partie in knapp zwei Wochen auswärts in Lissabon hat absoluten Endspielcharakter.

Nach vier von sechs Spieltagen weisen nämlich sowohl Sporting als auch der BVB sechs Punkte auf und machen den zweiten Platz in der Gruppe unter sich aus. Letzter in der Vierer-Konstellation ist Besiktas Istanbul ohne Punkte.