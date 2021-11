35 Millionen für Bayern? Topklub nimmt Coman ins Visier

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Wird Kingsley Coman den FC Bayern im Sommer 2022 verlassen?

Die Zeichen stehen auf Trennung, die Konkurrenz scharrt schon mit den Hufen: Kingsley Coman wird den FC Bayern im Sommer 2022 nach dann sieben überaus erfolgreichen Jahren wohl verlassen. Europas Spitzenklubs bringen sich bereits in Stellung und bereiten Angebote vor. Ein weiterer großer Name soll mittlerweile in den Poker eingestiegen sein.

Angefangen beim FC Chelsea und Manchester United über Juventus Turin bis hin zum FC Barcelona: Kingsley Coman wurde in den letzten Wochen mit zahlreichen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.

Fahrt nehmen die Gerüchte vor allem deswegen auf, weil Stand heute nur noch wenig für eine Vertragsverlängerung des Franzosen (Laufzeit bis 2023) beim FC Bayern spricht. Die Fronten gelten als verhärtet, sogar die Münchner Verantwortlichen rechnen übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einer Trennung nach der Saison.

Aus diesem Grund soll der Kreis der Interessenten jetzt auch um einen weiteren prominenten Namen angewachsen sein. Das Portal "DefensaCentral" will exklusiv erfahren haben, dass sich Real Madrid ebenfalls um eine Verpflichtung des Franzosen bemühen wird.

35 Millionen Euro für den FC Bayern?

Die Königlichen denken bekanntlich darüber nach, ihrer Offensive zur kommenden Saison ein neues Gesicht zu verpassen. Die Namen Erling Haaland und Kylian Mbappé werden in diesem Zusammenhang besonders heiß gehandelt. Nun soll also auch Coman auf der Liste des spanischen Spitzenklubs stehen.

Um den Franzosen aus München loszueisen, ist Real laut des Berichts bereit, eine Ablösesumme in einer Größenordnung von bis zu 35 Millionen Euro zu bieten. Allerdings würden sich die Madrilenen auch anderen Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters gegenüber nicht verschließen, heißt es. Wie diese Vorstellungen aussehen könnten, ist allerdings nicht bekannt.