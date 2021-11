Effenberg: "Damit macht sich Nagelsmann dann ja lächerlich"

via www.imago-images.de

Stefan Effenberg sieht beim FC Bayern noch Luft nach oben

Der FC Bayern hat seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Dennoch sieht Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg beim Rekordmeister noch Steigerungspotenzial.

Durch den 2:1-Heimsieg im Topspiel gegen den SC Freiburg und der Niederlage von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig (1:2) führt der FC Bayern die Bundesliga mit einem Vorsprung von vier Punkten an.

Doch völlig unverwundbar sind die Münchner nicht. Schließlich kassierte der FC Bayern gegen den SC Freiburg erneut ein Gegentor und konnte somit seit vier Pflichtspielen nicht mehr die Null halten.

Laut Stefan Effenberg spiele der FC Bayern "guten Fußball", doch die anfällige Defensive sei nach wie vor "eine Schwachstelle". "Noch einmal: Julian Nagelsmann ist ein super Trainer. Aber gemessen wirst du bei den Bayern immer nur an Titeln, und das kann nur die Champions League sein", erklärte der TV-Experte in seiner "Sport1"-Kolumne.

Trainer des FC Bayern benötige Gespür für Weltklassespieler

Als Trainer des FC Bayern müsse man ein Gespür für die "absoluten Weltklassespieler" finden. "Nagelsmann braucht einem Lewandowski nicht zu sagen: 'Du pass auf, du musst jetzt im Strafraum das machen.' Damit macht sich Nagelsmann dann ja lächerlich", meinte Effenberg.

Zudem fügte der ehemalige Profi des FC Bayern an: "Vielleicht muss er das noch ein bisschen herausfinden, dann ist weniger manchmal mehr. Mit Hoffenheimer, Leipziger oder Frankfurter Spielern musst du da anders reden, denen musst du immer etwas an die Hand geben."

Allerdings liegt Nagelsmann mit seinem Team in der Bundesliga voll auf Kurs in Richtung zehnte Meisterschaft in Serie. Nach der Länderspielpause trifft der FC Bayern im deutschen Fußball-Oberhaus zunächst auf den FC Augsburg sowie auf Arminia Bielefeld, bevor es am 4. Dezember (18:30 Uhr) zum Topspiel gegen Borussia Dortmund kommt.