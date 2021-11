Revolte bei United? Ronaldo "alarmiert" und "schockiert"

Martin Rickett via www.imago-images.de

Die Zustände bei ManUnited bereiten Cristiano Ronaldo Sorgen

Bei Manchester United brennt es wieder lichterloh. Das 0:2 im Derby gegen ManCity könnte das letzte Spiel von Ole Gunnar Solskjaer als Trainer der Red Devils gewesen sein. Die Mannschaft soll schon gegen den Norweger revoltieren. Auch Superstar Cristiano Ronaldo ist mit dem Status quo angeblich alles andere als zufrieden.

Schon das 0:5 gegen den FC Liverpool war mehr als nur ein Alarmsignal. Spätestens das 0:2 gegen Manchester City, das in allen Belangen überlegen war und noch viel höher hätte gewinnen müssen, war der Beweis dafür, dass Manchester United unter Ole Gunnar Solskjaer nicht zu den Spitzenmannschaften der Premier League gehört.

Viele sind der Ansicht, der Norweger habe die sportliche Krise mehr oder weniger alleine zu verantworten. Sogar innerhalb der Mannschaft soll der Gegenwind für den Trainer mittlerweile so stark sein, dass eine Trennung nur noch eine Frage der Zeit ist.

Die "Daily Mail" will herausgefunden haben, was die Mannschaft dem Trainer unter anderem ankreidet, welche Entscheidungen sie missbilligt und wie Superstar Cristiano Ronaldo über die aktuelle Situation denkt.

Einer der Unzufriedenen ist demnach der Portugiese Bruno Fernandes. Er habe das Gefühl, dass Solskjaer der Mannschaft keinen konkreten Plan mit auf den Weg gebe. Auch andere Spieler teilen angeblich diese Sorge. Dazu soll es innerhalb der Kabine einige Spieler geben, die Solskjaers jungem Trainerstab die nötigen Qualitäten absprechen.

Ronaldo "alarmiert" und "schockiert"

Hinterfragt wird intern auch Solskjaers Umgang mit dem Niederländer Donny van de Beek. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer 2020 für rund 40 Millionen Euro aus Amsterdam kam, spielt in dieser Saison so gut wie keine Rolle. Dabei wäre er in den Augen vieler Mannschaftskollegen genau die Sorte Spieler, die dem Spiel der Red Devils gut tun würden. Warum er dennoch ständig auf der Bank sitzt, können viele seiner Teamkollegen nicht nachvollziehen.

Dass Solskjaer formschwachen Spielern wie Harry Maguire und Luke Shaw gleichzeitig sein uneingeschränktes Vertrauen schenkt, ist der "Daily Mail" zufolge ein weiterer Streitpunkt in der Kabine. Der Leistungsgedanke, so der Vorwurfe, werde vom Norweger ausgehebelt.

Last but not least wächst angeblich auch das Frustlevel von Superstar Cristiano Ronaldo. Die Standards innerhalb des Klubs seien seit seinem ersten Engagement so sehr gesunken sein, dass er "alarmiert" und "schockiert" sein soll.

Die Lösung, darauf läuft es hinaus, wird wohl ein Wechsel auf der Trainerbank sein. An eine Zukunft von Ole Gunnar Solskjaer glaubt spätestens jetzt kaum noch jemand.