Bericht: Schalke diskutiert "auf jeden Fall" über Grammozis

Florian Ulrich via www.imago-images.de

Dimitrios Grammozis steht beim FC Schalke 04 unter Druck

Nach drei Pflichtspiel-Pleiten in Serie gerät Dimitrios Grammozis beim FC Schalke 04 zunehmend unter Druck. Noch halten die Königsblauen öffentlich zu ihrem Cheftrainer. Doch völlig unumstritten ist der 43-Jährige beim Zweitligisten offenbar nicht.

Wie "Sky" berichtet, wird beim FC Schalke 04 intern "auf jeden Fall" über Grammozis diskutiert. Die entscheidende Frage sei aber, ob die Gelsenkirchener überhaupt "Geld und Alternativen" haben.

Fest steht: Durch die 2:4-Niederlage im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 wächst im Vereinsumfeld die Kritik an Grammozis. Nach der Partie äußerten viele S04-Fans in den sozialen Medien Zweifel an ihrem Trainer und brachten gleichzeitig eine Rückholaktion von Domenico Tedesco ins Spiel.

Der 36-Jährige genießt bei den Schalker Anhängern weiterhin große Sympathien und ist nach seinem letzten Engagement bei Spartak Moskau derzeit vereinslos.

Schalke-Sportdirektor Schröder stärkt Grammozis

Doch noch setzt der FC Schalke 04 auf der Trainerbank weiterhin auf Grammozis. Auf die Frage, ob der Übungsleiter während der Länderspielpause zur Disposition stünde, antwortete Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber "Sky" mit einem klaren "Nein".

"Wir werden zusammenstehen und sind nicht nervös", stellte Schröder klar. Stattdessen setzt der Manager auf eine interne Analyse. "Wir werden die Zeit nutzen. Wir werden die Dinge beim Namen nennen – und eins ist klar: Schalke lebt. Wenn wir die Fehler nicht machen, haben wir die Qualität, um Spiele zu gewinnen", so Schröder weiter.

Allerdings wird sich Grammozis beim FC Schalke 04 in den kommenden Wochen nur durch Resultate behaupten können. Mit 22 Zählern rangieren die Knappen in der 2. Bundesliga aktuell auf dem fünften Rang.

Nach der Länderspielpause kommt es für den FC Schalke 04 zum wegweisenden Duell mit Werder Bremen, bevor es gegen den SV Sandhausen weitergeht.