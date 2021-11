Klopp geht nach Liverpool-Pleite Reporter an

Andy Rowland via www.imago-images.de

Nach der Pleite gegen West Ham United genervt: Jürgen Klopp

Großer Frust beim FC Liverpool. Nach dem zweiten Spiel in Folge ohne Sieg ist der Rückstand auf Tabellenführer Chelsea auf vier Punkte angewachsen. Mittlerweile sind die Mannen von Jürgen Klopp auf den vierten Rang zurückgefallen, der letzte Gegner West Ham United zog ebenfalls am Topklub vorbei.

Die 2:3-Niederlage in London erhitzte vor allem durch zwei Situationen in der Anfangsphase die Gemüter. In der vierten Minute behinderte Angelo Ogbonna Liverpool-Keeper Alisson, sodass dieser eine Ecke in das eigene Tor lenkte.

Laut Klopp hätte das 0:1 nicht zählen dürfen. "Das erste Gegentor ist ein Foul. Ich weiß nicht, was Spieler noch machen müssen, damit ein Foul gegen einen Keeper gepfiffen wird. Wie soll er den Ball fangen, wenn jemand seinen Arm wegdrückt? Das macht keinen Sinn", teilte der 54-Jährige angefressen "Sky Sports" mit.

Die Szene wurde sogar vom VAR überprüft, aber dieser intervenierte nicht. Vor dem Bildschirm saß im Übrigen Stuart Attwell, der die umstrittene Rote Karte von Mats Hummels im Spiel gegen Ajax Amsterdam nicht zurücknahm. Am Sonntag war genau das Gegenteil der Fall. Obwohl Aaron Cresswell Jordan Henderson mit offener Sohle am Knie traf und Attwell die Szene überprüfte, gab es kein Rot.

Klopp: "Ich bin nicht euer Hündchen"

Auf diese Szene angesprochen, reagierte Klopp auf der Pressekonferenz nach der Partie genervt. "Mein Gott, ich bin nicht euer Hündchen. Hoffentlich habt ihr auch alle selbst eine Meinung", ging er einen Reporter an, der ihn fragte, ob Cresswell aus Klopps Sicht vom Platz hätte fliegen müssen.

Der Liverpool-Coach war sichtlich frustriert und fügte nach weiteren Fragen zu den strittigen Entscheidungen an, dass er sich nicht sicher sei, ob er diese beantworten möchte. "Ist es ihr Job, keine Meinung zu haben? Okay, das ist toll", ließ er die Reporter sein Unbehagen spüren.

Nach der Länderspielpause geht es für Klopp und sein Team gegen den FC Arsenal weiter, der sich zwei Punkte hinter Liverpool befindet.