via www.imago-images.de

BVB "zurechtgestutzt", FC Bayern drohen "Grundsatzfragen"

Große sportliche Sorgen bei Borussia Dortmund, vereinsinterne Querelen beim FC Bayern und der FC Schalke 04 zurück in der Krise: TV-Legende Marcel Reif hat sich in seiner Sendung "Reif ist live" bei "Bild TV" gewohnt meinungsstark zu aktuellen Fußball-Themen geäußert.

Der BVB sei bei den Niederlagen in der Champions League gegen Ajax Amsterdam sowie in der Bundesliga bei RB Leipzig in der vergangenen Woche "ein bisschen zurechtgestutzt worden", analysierte Reif. "Das Spiel in Leipzig macht Sorge. Da stimmte strukturell einiges nicht."

Die Dortmunder seien von RB "in der Intensität übertroffen" worden, so Reif, "gar nicht mal im Fußballerischen. Die Leipziger haben jeden Zweikampf gewonnen. Sie haben gezeigt, was sie können."

Dazu kämen beim BVB die Ausfälle wichtiger Spieler wie von Erling Haaland. "Das wäre für jedes Team schwierig", urteilte der 71 Jahre alte Journalist.

Nach der Pleite beim Vizemeister hatte BVB-Kapitän Marco Reus deutliche Kritik an der taktischen Ausrichtung und damit indirekt auch an Trainer Marco Rose geübt - eine schwierige Situation für den Coach, erklärte Reif: "Das Spiel hat ihm nicht gefallen und ihm hat sicherlich auch nicht gefallen, dass Reus anscheinend nicht ganz Unrecht hatte. Wenn Reus so etwas sagt, hat das Gewicht."

FC Bayern drohen "Grundsatzfragen"

Reif rechnet nicht mit einer Überraschung im Kampf um die deutsche Meisterschaft. "Die Bayern sorgen für Klarheit, die Konkurrenten helfen mit. Schön wär's, wenn es spannend bleibt bis zum Schluss. Aber ich sehe niemanden, der die Konstanz hat, um sie noch zu schnappen."

Ganz sicher stehe der FC Bayern in der Defensive zwar nicht, urteilte Reif. "Aber ich will wissen, was sie können, wenn es um was geht. Für die große Abwehrschwäche der Bayern spricht auf Dauer nicht viel."

Für Unruhe sorgt rund um die Säbener Straße allerdings derzeit der Vorstoß einiger Fans, auf der Mitgliederversammlung einen Antrag zur Beendigung des Sponsoringvertrags mit Katar einzubringen.

"Ich finde es gut, dass sich das Thema hält und sich die Fans Gedanken machen. Aber es ist die alte Geschichte: Im Profi-Fußball ganz oben braucht es das große Geld. Und da sind die Kataris und jetzt auch die Saudis bei Newcastle United ganz vorne mit dabei", sagte Reif. "Das sind Grundsatzfragen. Ich finde es falsch, wenn die Fans gar nicht mehr dahin fahren wollen. Man sollte hinfahren und schauen, und wenn man etwas sieht, das nicht in Ordnung ist, dann ins Gespräch gehen, womöglich auch intern. Es hat sich dort auch schon einiges bewegt, wie ich höre."

FC Schalke 04 "endgültig angekommen" in der 2. Bundesliga

Sollte der Antrag auf der Mitgliederversammlung verabschiedet werden, dann habe Vorstandschef Oliver Kahn "ein Thema, das über Dreier- oder Viererkette hinausgeht", erklärte Reif. "Es gibt ja Verträge, man müsste einen neuen Partner finden. Die Fans haben es in diesem Zusammenhang erstmal relativ leicht. Man wird eine Lösung dazwischen finden müssen. Den ganz großen Anspruch mit der ganz reinen Lehre zu vereinbaren, das halte ich für schwierig."

Schwierig war es zuletzt auch für den FC Schalke 04, der mit drei Pflichtspielniederlagen in Folge wieder kriselt. "Das ist das richtige Leben. Irgendwann waren sie eine große Nummer, dann war es nur noch folkloristisch. Schalke hat es einige Jahre irgendwie immer noch geschafft, 'Meister der Herzen' und so weiter, und dann ging es schief. Jetzt kommen Heidenheim und Darmstadt und Schalke ist endgültig in der zweiten Liga angekommen", blickte Reif auf die ernüchternde Situation beim Bundesliga-Absteiger.