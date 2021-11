Angezählter Solskjaer bleibt wohl ManUnited-Coach

Alan Martin via www.imago-images.de

Ole Gunnar Solskjaer bleibt wohl Trainer von Manchester United

Trotz der anhaltenden Krise bei Manchester United soll Ole Gunnar Solskjaer seinen Job bei den "Red Devils" behalten dürfen. Die Verantwortlichen machen keine Anstalten, den Norweger zu feuern.

Nach der 0:5-Blamage gegen den FC Liverpool wackelte der Stuhl von Ole Gunnar Solskjaer mächtig. Mit einem 3:0-Erfolg bei Tottenham Hotspur rettete er seinen Posten als Trainer von Manchester United. Das 2:2 bei Atalanta Bergamo und der lethargische Auftritt seiner Spieler bei der 0:2-Derbyniederlage gegen Manchester City nährten erneut die Zweifel, ob der 48-Jährige noch der richtige Trainer ist.

Wie "Sky Sports UK" und "The Athletic" übereinstimmend berichten, darf Solskjaer die Red Devils weiterhin trainieren. Joel Glazer, der Co-Vorsitzender des Klubs, verhalte sich weiterhin ruhig und es gebe keine Pläne für mögliche Nachfolger.

Es könnte demnach in der kommenden Woche theoretisch zu einer Entlassung kommen, aber momentan sei dies sehr unwahrscheinlich. Solskjaer dürfte bei United auch noch beim Auswärtsspiel in Watford (20. November) an der Seitenlinie stehen.

Solskjaer spricht von "guter Kommunikation" mit ManUnited

"Ich habe immer eine gute Kommunikation mit dem Klub, die sehr direkt und ehrlich abläuft", zitiert "Sky Sports UK" den Norweger. Dieser sei sich sicher, dass die Köpfe seiner Spieler nach der Länderspielpause wieder frei sein werden. "Natürlich wird die Erwartungshaltung an sie und an mich sehr hoch sein", erklärte Solskjaer weiter. Die aktuelle Situation bezeichnete er als "sehr schwierig".

Zuletzt gab es Berichte, dass seine Mannschaft mittlerweile gegen ihn revoltiere. Die Spieler seien der Ansicht, dass Solskjaer die Krise mehr oder weniger alleine zu verantworten habe. Superstar Cristiano Ronaldo sei sogar über den Zustand des Klubs "schockiert". Ihn alarmiere es, wie niedrig die Standards mittlerweile seien.

Es sieht dennoch so aus, als dürfte Solskjaer erneut versuchen, das Ruder noch herumzureißen.