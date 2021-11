Xavi will Sorgenkind Dembélé zum Weltstar formen

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Ousmane Dembélé vom FC Barcelona kämpft gegen Verletzungen an

Nach dem Abgang von Lionel Messi und den großen finanziellen Problemen aufgrund der Altlasten der Vergangenheit befindet sich der FC Barcelona in einer akuten Krise. Für Hoffnung sorgt Vereinslegende Xavi, der am Montag als neuer Cheftrainer der Katalanen vorgestellt wurde.

Bei seiner Präsentation stellte Xavi klar, dass er in Barcelona mit Flügelspielern das Spiel breit ziehen möchte und attraktiven sowie offensiven Ballbesitzfußball spielen lassen will. Ein Akteur, der für diesen Ansatz theoretisch ideal geeignet wäre, ist Ousmane Dembélé. Der 24-Jährige Flügelspieler, der seit seinem Abgang von Borussia Dortmund noch nicht nachhaltig überzeugen konnte, machte zuletzt eigentlich nur mit Verletzungsproblemen auf sich aufmerksam.

Nachdem er rund fünf Monate verletzt fehlte, feierte Dembélé vor knapp einer Woche sein Comeback. Nach der Champions-League-Partie gegen Dynamo Kiew fällt der Ex-Dortmunder nun jedoch wieder mit einer Oberschenkelverletzung länger aus. Xavi glaubt dennoch an den französischen Weltmeister von 2018.

"Ein gut vorbereiteter Dembélé kann der weltweit beste Spieler auf seiner Position sein", schwärmte der 40-Jährige und fügte an: "Er hat die Qualitäten, um bei Barca den Unterschied zu machen und ein Weltstar zu werden."

FC Barcelona: Dembélés Vertrag läuft aus

Dafür fehlte den Fans der "Blaugrana" zuletzt der Glaube. In den sozialen Netzwerken wurde Dembélé nach seiner erneuten Verletzung mit jeder Menge Spott und Häme überzogen. Viele Barça-Anhänger verlieren allmählich die Geduld mit dem 24-Jährigen, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Xavi bezeichnete die zukünftige Arbeit mit Dembélé als eine "Priorität". Er brauche noch Konstanz in seinem Spiel und der Klub werde ihm dabei helfen.

Eine Einigung bezüglich einer Verlängerung seines Kontrakts wurde zwar noch nicht erzielt, aber in den vergangenen Wochen gab es Signale aus dem Umfeld des Franzosen, die eine weitere Zusammenarbeit nahelegten. Die schmeichelnden Worte Xavis dürften dem Flügelspieler eine Entscheidung pro Barcelona leichter machen.