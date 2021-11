Matthäus ledert gegen den BVB und kritisiert Reus

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Lothar Matthäus hat wenig Hoffnungen auf einen spannenden Meisterschaftskampf

Nach der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig liegt Borussia Dortmund bereits vier Punkte hinter dem Tabellenführer FC Bayern. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ging nun hart mit dem BVB ins Gericht und kritisierte zudem Kapitän Marco Reus.

"Das ist, bei allem Respekt, nicht der Maßstab für einen potenziellen Titel-Aspiranten", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne mit Blick auf die Leistung gegen RB Leipzig und ergänzte: "Irgendwas stimmt da einfach nicht. Neuzugang Malen zündet immer noch nicht und Kapitän Reus kritisiert öffentlich die Taktik des Trainers."

Nach der Partie hatte Reus Kritik am Rose-System geäußert, nachdem der Coach in der Halbzeit von Fünfer- auf Dreierkette umgestellt hatte. "Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind als in der Fünferkette. Zudem haben wir in der Fünferkette einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen", betonte er gegenüber "Sky".

Matthäus kann Reus' Frust zwar verstehen, ist aber der Meinung, dass eine derartige Kritik am System nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat.

"Bayern gewinnt am Nachmittag, du selbst verlierst am Abend und bist mit deiner oder der generellen taktischen Positionierung der Mannschaft nicht zufrieden", gab der Weltmeister von 1990 die möglichen Gedanken von Reus wieder, stellte aber klar: "Und trotzdem muss man die Unzufriedenheit gegenüber den Entscheidungen des Trainer intern besprechen."

"Es ist einfach zu wenig, was der BVB mal wieder anbietet"

In der bisherigen Saison bleibt der BVB laut Matthäus weit hinter den Erwartungen. "Der Punkte-Schnitt von Marco Rose beim BVB ist in Ordnung für jemanden, der das Ziel hat, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber nicht für Trainer, Klubs und Bosse, die endlich mal wieder Deutscher Meister werden wollen", so der 60-Jährige.

Sollte der BVB nicht schnell "die Kurve bekommen" und die nächsten Partien gewinnen, "wird es ganz schwierig mit einem spannenden Titelkampf", ist sich Matthäus sicher und urteilte: "Es ist einfach zu wenig, was der BVB mal wieder anbietet. Das Thema hatten wir ja schon des Öfteren in den letzten Jahren - egal wer an der Seitenlinie stand oder das schwarz-gelbe Trikot trug."

Das Verletzungspech der Dortmunder wolle Matthäus nicht als Ausrede gelten lassen, er räumte aber ein: "Natürlich fehlt ihnen der Superstürmer Haaland und den kann man auch nicht ersetzen."

"Luxusproblem" beim FC Bayern

Beim FC Bayern läuft es abgesehen von dem "Blackout" im DFB-Pokal dagegen rund. "Sie sind stabil, spielen gut und haben jetzt auch das wichtige Duell gegen Freiburg gewonnen", lobte Matthäus, der ein "Luxusproblem" beim Rekordmeister sieht.

"Lässt Nagelsmann Gnabry, Coman, Musiala oder Sane spielen? Wer ist der Abwehrchef? Das sind dann auch schon die größten sportlichen "Sorgen" an der Säbener Straße."