Pogba fehlt Frankreich in der WM-Qualifikation

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Paul Pogba fällt für die WM-Qualifikation aus

Fußball-Weltmeister Frankreich muss in den kommenden beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Kasachstan und in Finnland auf Mittelfeldspieler Paul Pogba verzichten.

Der Profi von Manchester United erlitt im Training am Montag eine Verletzung im rechten Oberschenkel. Das gab der französische Verband am Montagabend bekannt. Für Pogba rückt Jordan Veretout vom AS Rom nach.

Frankreich kann mit einem Sieg am kommenden Samstag gegen Kasachstan vorzeitig das WM-Ticket lösen.