Keine S04-Rückkehr von Tedesco - Ex-BVB-Coach ein Kandidat?

Ralf Treese/DeFodi.de

Domenico Tedesco kehrt wohl nicht zum FC Schalke 04 zurück

Nach drei Pflichtspielpleiten in Folge mehren sich beim FC Schalke 04 die Anzeichen, dass Trainer Dimitrios Grammozis nicht mehr fest im Sattel sitzt. Schon wird über mögliche Nachfolge-Kandidaten spekuliert. Die Rückkehr von Domenico Tedesco ist allerdings wohl kein Thema. Ist stattdessen ein Ex-BVB-Coach eine Option?

Vier Pflichtspiele in Folge hatte der FC Schalke 04 im Oktober gewonnen und damit erstmals seit der Horror-Saison 2020/2021 echte Aufbruchsstimmung im Umfeld geschürt. Auch der quasi seit Amtsantritt nicht unumstrittene Cheftrainer Dimitrios Grammozis schien die Skeptiker und Kritiker besänftigt und endlich seinen Erfolgsweg auf Schalke gefunden zu haben.

Doch wie schnelllebig das Fußball-Geschäft ist, erfuhr der 43-Jährige spätestens in den letzten zwei Wochen: Nach dem peinlichen Pokal-Aus bei Drittligist 1860 München (0:1) sowie den bitteren Liga-Pleiten in Heidenheim (0:1) und gegen Darmstadt (2:4) sind die Königsblauen zurück im Krisenmodus - und die Zweifel an Grammozis wieder groß.

FC Schalke 04: Tedesco-Rückkehr kein Thema?

Intern werde trotz der öffentlichen Rückendeckung durch Sportdirektor Rouven Schröder "auf jeden Fall" wieder über die Zukunft des Deutsch-Griechen diskutiert, vermeldete am Montag der TV-Sender "Sky".

In diversen Fan-Foren wird bereits Ex-Coach Domenico Tedesco als Wunschlösung auf dem Trainerstuhl gehandelt.

"Sky" zufolge ist eine Rückkehr des 36 Jahre alten Übungsleiters nach Gelsenkirchen aber ausgeschlossen, obwohl er seit seinem Abgang von Spartak Moskau im vergangenen Sommer vereinslos ist.

Ex-BVB-Coach könnte "rein theoretisch" passen

"Sky"- und England-Experte Raphael Honigstein bringt stattdessen einen anderen Namen ins Gespräch: Daniel Farke. Der frühere U23-Coach des BVB wurde erst am vergangenen Wochenende bei Norwich City entlassen - ausgerechnet nach dem ersten Saisonsieg des Aufsteigers in der Premier League.

Farke hatte zuvor vier Jahre lang exzellente Arbeit bei den Canaries geleistet. Unter seiner Regie gelang gleich zweimal der Aufstieg in die höchste englische Spielklasse.

"Seine Mannschaft verfügte über ein sehr klares Spielprofil und hat dazu schönen Fußball gespielt. Man könnte sich schon vorstellen, dass so etwas auch bei Schalke funktioniert - rein theoretisch", sagte Honigstein.