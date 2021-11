Medien: Schalke-Kabine stärkt angezählten Grammozis

Joachim Bywaletz via www.imago-images.de

Muss Schalke 04 zurück in die Spur bringen: Trainer Dimitrios Grammozis (M.)

Beim FC Schalke 04 ist die Unruhe zurück. Das 2:4 (1:2) zuhause gegen den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga war das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Prompt wackelt der Stuhl von Trainer Dimitrios Grammozis. Die S04-Spieler setzen aber wohl weiterhin auf den 43-Jährigen.

Der jüngste Negativ-Trend von Schalke 04 hat zu deutlichen Aussagen der Führungsebene geführt. Zwar machte Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber "Sky" nach der Partie klar, dass der Trainer nicht zur Debatte steht.

Sportchef Peter Knäbel stellte jedoch im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" eine ebenso deutliche Forderung an den Coach: "Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um uns bestmöglich auf ein schwieriges Auswärtsspiel in Bremen vorzubereiten. Diese Zeit müssen wir sorgfältig nutzen, um Fehler abzustellen und frischen Wind in unser Spiel zu bekommen. Spieler, Trainerteam und Staff, alle gemeinsam sind gefragt."

Grammozis tauscht sich mit S04-Profis aus

Sollte dies nicht gelingen, dürften auf Dimitrios Grammozis ungemütliche Wochen zukommen. Wie "Sky" am Montag vermeldete, werde trotz der öffentlichen Rückendeckung intern weiter über die Zukunft des Übungsleiters diskutiert.

Unterstützung widerfährt der Trainer laut "Bild" derweil durch die Spieler. Die Schalke-Kabine stehe demnach fast komplett hinter Dimitrios Grammozis. Die S04-Profis schätzen den engen Austausch mit dem Deutsch-Griechen, der sich etwa gemeinsam mit den Führungsspielern über die Trainingszeiten berät. Dies komme gut an, heißt es.

Klar ist: Grammozis muss mit seinem Trainerteam die Zeit während der Länderspielphase nutzen, um Schalke 04 wieder in die Erfolgsspur zu hieven. Nach den Niederlagen gegen Darmstadt und Heidenheim (0:1) rangieren die Königsblauen in der 2. Bundesliga auf Platz fünf. In den Knochen sitzt zudem noch das bittere Pokalaus gegen Drittligist 1860 München (0:1).