Lewandowski veröffentlicht eigenes Fußball-Videospiel

Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern läuft 2023 aus

Sport-Videospiele wie FIFA 22 fesseln Millionen Fans in aller Welt an die Bildschirme und sorgen für Milliarden-Umsätze. Auch Superstar Robert Lewandowski vom FC Bayern will ein Stück vom Kuchen abhaben - und bringt im kommenden Jahr einen eigenen Fußballmanager auf den Markt.

Die FIFA-Reihe und insbesondere der "Ultimate Team"-Modus sind seit Jahren eine Geldruck-Maschine für Electronic Arts. 1,62 Milliarden US-Doller erlöste das nordamerikanische Unternehmen allein im Geschäftsjahr 2021 mit "FUT" und seinen Pendants in anderen Sportspielen - Tendenz stark steigend.

Auch der aktuelle Ableger FIFA 22 stürmte nach der Veröffentlichung Anfang Oktober überall auf der Welt die Videospiel-Charts. In der ersten Woche nach dem Release zählte EA bereits neun Millionen Spieler*innen und eine halbe Milliarde (!) ausgetragene Matches.

Managerspiel und Konkurrent für FIFA 22 in einem?

Auch Robert Lewandowski will nun in den lukrativen Videospiel-Markt einsteigen. Wie der Torjäger des FC Bayern in den sozialen Netzwerken bekanntgab, erscheint 2022 sein erstes eigenes Game, das natürlich in der Fußball-Welt angesiedelt ist.

"Football Coach" soll in erster Linie ein Managerspiel sein, jedoch auch RPG-Elemente beinhalten. Im so genannten "Striker-Modus" können sich die Spieler*innen zudem, ähnlich wie bei FIFA, selbst in das Geschehen auf dem Platz einklinken und einen Akteur steuern. Im Fokus sollen auch die Beziehung des Managers zu den Fans sowie sein Privatleben stehen.

"Bald werde ich euch meine Welt des Fußballs vorstellen. Ihr werdet meine sportliche Erfahrung und die Geheimnisse der Trainerarbeit in unserem Spiel entdecken. Dieses Spiel wird so aufregend sein wie ein Tor in der neunzigsten Minute", heißt es in einem Statement von Lewandowski auf der Homepage des Spiels.

FC Bayern: Plant Robert Lewandowski die Karriere nach der Karriere?

Hinter dem Game, dessen genaues Releasedatum noch unbekannt ist, steckt das vom polnischen Weltklasse-Angreifer mitgegründete Unternehmen "RL9 Games" mit Sitz in Warschau.

Lewandowski stellt mit seinem neuen Projekt wohl schon die ersten Weichen für die Karriere nach der Karriere. Der Vertrag des 33-Jährigen beim FC Bayern läuft aktuell noch bis 2023.