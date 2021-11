Boldt: Das ist beim HSV noch nicht im Einklang

Philipp Szyza via www.imago-images.de

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt lobte den FC St. Pauli

Nach 13 Spieltagen in der 2. Bundesliga liegt der Hamburger SV nur auf Platz sieben der Tabelle. Sportvorstand Jonas Boldt ist mit der aktuellen Situation beim HSV zwar zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben.

"Ich sehe auch die hohe Bereitschaft und den großen Einsatz, das ist sehr positiv. Mit der Herangehensweise bin ich über weite Strecken sehr zufrieden", wird Boldt von der "Bild"-Zeitung zitiert.

Der 39-Jährige habe sowohl einen hohen Anspruch an sich selbst als auch an die Arbeit aller anderen Mitarbeiter beim HSV. Für den enttäuschenden siebten Platz seien "nur Nuancen" verantwortlich. "Leistung und Punkteausbeute sind noch nicht so im Einklang", betonte Boldt.

In der bisherigen Zweitliga-Saison spielte der HSV schon acht Mal unentschieden. Das ist laut Boldt kein Zufall. "Wir haben viele dominante Phasen. Im Abschluss fehlen aber teilweise Coolness und Cleverness", bemängelte er, hob aber hervor: "Das ist manchmal auch eine Frage von Reife. Da lernen die Jungs dazu."

Am Saisonziel Aufstieg hält Boldt aber dennoch fest. "Wir wollen so lange es geht, am besten bis zum Ende, oben mitspielen und somit unsere Chance wahren, unter die ersten drei zu kommen", sagte der Sport-Boss und ergänzte: "Wir weigern uns nicht zu sagen, dass wir in die 1. Liga möchten. Aber welcher Klub will das nicht?"

Boldt lobt HSV-Rivalen St. Pauli

Für den Rivalen FC St. Pauli hatte Boldt sogar Lob parat. "St. Pauli spielt über das komplette Kalenderjahr 2021 guten Fußball", sagte er. Die Kiezkicker führen die Tabelle souverän mit 26 Punkten an, haben sogar ein Spiel weniger bestritten als die Verfolger Jahn Regensburg (25 Punkte), SC Paderborn (24 Punkte) und SV Darmstadt (23 Punkte).

Das direkte Duell gegen St. Pauli verlor der HSV im August mit 2:3. Der Rückstand der Rothosen auf die Tabellenspitze beträgt mittlerweile sechs Punkte.