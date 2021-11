Corona-Alarm im DFB-Team - Bayern-Star infiziert?

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Corona-Alarm in der Nationalmannschaft - Niklas Süle vom FC Bayern infiziert?

Im Lager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es einen Corona-Fall. Betroffen ist offenbar Innenverteidiger Niklas Süle vom FC Bayern München.

Der DFB bestätigte den positiven Test am Dienstagvormittag, nannte den Namen des Betroffenen jedoch nicht. Der Infizierte sei vollständig geimpft und aktuell symptomfrei, hieß es in dem Statement. Er wurde demnach umgehend isoliert.

Neben ihm müssen auf Anweisung des Gesundheitsamts vier weitere Spieler, die trotz negativen Tests im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft wurden, im DFB-Quartier in Wolfsburg in Quarantäne.

"Die Zahl der Corona-Infektionen ist zuletzt bundesweit wieder stark gestiegen. Deshalb setzen wir während der letzten Länderspielmaßnahme des Jahres die Hygiene- und Verhaltensregeln konsequent weiter um, um auch im aktuellen Infektionsgeschehen so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln. Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt", sagte Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB.

Niklas Süle vom FC Bayern infiziert?

Alle weiteren Spieler der Nationalmannschaft, die wie das Trainerteam und das gesamte Team hinter dem Team sämtlich negativ getestet wurden, bereiten sich der Mitteilung zufolge wie geplant auf die beiden WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag gegen Liechtenstein sowie drei Tage später in Eriwan gegen Armenien vor.

"Bild" berichtet, dass es sich bei dem infizierten Spieler um Niklas Süle vom FC Bayern handelte. Der 25-Jährige war bereits Anfang November 2020 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Testergebnis stellte sich im Nachhinein jedoch als falsch positiv heraus.

Im Kader für die beiden anstehenden Länderspiele stehen insgesamt acht Akteure vom Rekordmeister: Neben Süle sind dies Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala sowie Leroy Sané.

Drei Stars des FC Bayern wohl von Quarantäne betroffen

Informationen des "BR" zufolge sind Kimmich, Gnabry, Musiala sowie Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg von der angeordneten Quarantäne betroffen.

Kimmich bestätigte unlängst Medienberichte, wonach er bislang nicht gegen Corona geimpft sei und stieß damit eine hitzige Debatte an, in die sich neben zahlreichen (ehemaligen) Fußball-Größen auch die Politik und sogar Bundeskanzlerin Angela Merke einschaltete.

Flick hatte vor der Länderspielpause in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" angekündigt, das Impf-Thema "noch mal aufgreifen" zu wollen. Das werde "nicht nur vor der versammelten Mannschaft, sondern auch im Einzelgespräch, ganz persönlich" geschehen.