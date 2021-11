Ronaldo droht ManUnited angeblich mit Abschied

Martin Rickett via www.imago-images.de

Verlor mit Manchester United kürzlich das Stadtduell gegen ManCity: Cristiano Ronaldo

Manchester United befindet sich in einer waschechten Krise. Der englische Rekordmeister spielt unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer in dieser Saison weit unter den Erwartungen. Auch Cristiano Ronaldo dürfte sich von seiner Rückkehr auf die Insel mehr versprochen haben. Angeblich droht der Portugiese nun schon mit dem Abschied.

Cristiano Ronaldo hat seinen Vertrag bei Manchester United nicht bis zum Sommer 2023 unterzeichnet, um "Urlaub zu machen", wie er im Rahmen seiner Präsentation klarstellte. "Ich will Titel gewinnen, deshalb bin ich hier. Ich und meine Mannschaftskollegen sind dazu in der Lage, ich bin bereit", so die gewohnt selbstbewussten Worte des Angreifers Anfang September.

Wenige Wochen später liegt Manchester United abgeschlagen auf Platz sechs der Tabelle. Neun Zähler Rückstand haben die Red Devils bereits auf Spitzenreiter FC Chelsea. In der Liga kassierte United bereits vier Niederlagen, auch das Tor-Verhältnis von 19 zu 17 spricht Bände.

Premier League: Überraschungsteam verdrängt die Topklubs

Nun behauptet der "Express", dass Cristiano Ronaldo schon jetzt intern Druck ausübt und angesichts der schlechten Resultate mit einem baldigen Abschied droht. Sollte Manchester United am Ende der Saison die Qualifikation für die Champions League verpassen, will CR7 demnach wieder fortziehen. Das zweite Kapitel beim Rekordmeister würde dann nach nur einer Saison enden.

Die Qualifikation für die Königsklasse ist in Englands höchster Spielklasse ein schwieriges Unterfangen, da gleich mehrere international hoch angesehene Klubs um die ersten vier Plätze kämpfen. Nach elf Spieltagen mischt obendrein Underdog West Ham United munter mit, die Londonder rangieren auf Platz drei. Die Stadtrivalen FC Arsenal (5.) und Tottenham Hotspur (9.) liegen wie ManUnited derzeit dahinter.

Ronaldo zählt unterdessen laut Medienberichten zudem zu jener Reihe an Spielern, die mit der Arbeit von Teammanager Solskjaer alles andere als zufrieden sein soll. Zudem seien die Standards innerhalb des Klubs seit seinem ersten Engagement so sehr gesunken sein, dass er "alarmiert" und "schockiert" sein soll, berichtete etwa die "Daily Mail".

Der 36-Jährige dürfte sich interne Kritik wohl erlauben: Sein Status bei Manchester United ist angesichts von neun Treffern in zwölf Pflichtspielen ungebrochen hoch.