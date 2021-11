Bericht: FC Barcelona an Werner interessiert

Andy Rowland via www.imago-images.de

Chelsea-Profi Timo Werner wurde zuletzt beim FC Bayern und BVB gehandelt

Aktuell fehlt Timo Werner dem FC Chelsea aufgrund einer Zerrung. Doch auch sonst durchlebt der Angreifer beim englischen Erstligisten eine schwierige Zeit, die im kommenden Sommer enden könnte. Nachdem der Nationalspieler zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern und BVB in Verbindung gebracht wurde, gibt es nun Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona.

Spätestens seit der Ankunft von Torjäger Romelu Lukaku ist Timo Werner beim FC Chelsea in das zweite Glied gerückt. Zwar erhält der 25-Jährige unter Trainer Thomas Tuchel noch regelmäßig Spielzeit, aber in den wichtigen Partien bleibt Werner zumeist maximal die Joker-Rolle.

Laut "diariogol.com" möchte der Mittelstürmer den FC Chelsea deshalb wieder verlassen. Die Blues sollen ebenfalls eine Trennung anstreben. So soll Chelsea-Eigentümer Roman Abramovich den DFB-Profi auf die Transferliste gesetzt haben.

Glaubt man den Spekulationen, müsste sich Werner nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. In der Vergangenheit wurde der ehemalige Leipziger immer wieder beim FC Bayern gehandelt. Zudem galt Borussia Dortmund als Interessent.

Schlägt der FC Barcelona bei Werner zu?

Allerdings mischt sich offenbar auch der FC Barcelona in das Werben um Werner ein. Wie "diariogol.com" erfahren haben will, zieht Barca-Präsident Joan Laporta eine Leihe des gebürtigen Stuttgarters in Erwägung. Trainer Xavi soll von der Idee nicht abgeneigt sein. Werner kann sich angeblich ebenfalls einen Wechsel zu den Katalanen vorstellen.

Doch noch steht Werner beim FC Chelsea unter Vertrag. Das aktuelle Arbeitspapier ist bis 2025 datiert. Somit müssten sich die Londoner zunächst mit dem potenziellen Abnehmer einig werden.

Werner war im Sommer 2020 für die kolportierte Ablösesumme von umgerechnet rund 53 Millionen Euro von RB Leipzig an die Stamford Bridge gewechselt.