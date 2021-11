Großkreutz glaubt nicht mehr an den BVB

Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.d

Sieht den BVB im Titelkampf gegen den FC Bayern chancenlos: Kevin Großkreutz

Kevin Großkreutz räumt seinem Ex-Klub Borussia Dortmund im Duell um den Titel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern keine großen Chancen ein.

"Die deutsche Meisterschaft, glaube ich, geht leider wieder nach München. Das muss man ehrlich so sagen. Die sind zu konstant", sagte das BVB-Urgestein auf einer Talkrunde mit den "Ruhr Nachrichten" im Rahmen der Auslosung für die 37. Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften. "Wenn die nicht schwächeln und wenn wir gegen vermeintlich kleine Vereine schwächeln, dann wird man kein Meister."

Auch der frühere Borusse Sebastian Tyrala pflichtete Großkreutz bei: "In der Meisterschaft führt leider in den nächsten Jahren nichts an Bayern vorbei. Auch wenn ich mir wünsche, dass Dortmund es mal macht, wird es sehr, sehr schwierig."

Im DFB-Pokal trauen die beiden Ex-BVB-Profis allerdings den großen Wurf zu. "Den Pokal können sie auf jeden Fall holen, Bayern ist raus, dann ist einiges möglich", sagte Großkreutz.

Tyrala erklärte: "Das kann ich so unterschreiben. Der Pokal ist auf jeden Fall möglich, sollte auch möglich sein mit der Mannschaft."

BVB: Das sagt Kevin Großkreutz zum kuriosen Pokal-Klau

Großkreutz äußerte sich bei der Veranstaltung auch zum kuriosen Vorfall in seiner Kneipe "Mit Schmackes" nach dem Dortmunder Zweitrundenerfolg gegen den FC Ingolstadt. Damals hatten mehrere FCI-Fans eine wertvolle Pokal-Replik mitgehen lassen. Erst ein aufmerksamer Taxi-Fahrer stoppte den dreisten Diebeszug.

"Das Thema ist durch. Jeder macht mal einen Fehler. Das passt schon. Ich freue mich, dass der Pokal inzwischen zurück ist", sagte Großkreutz, der das "Mit Schmackes" vor fünf Jahren gründete und 2020 mit Ach und Krach auch durch die Corona-Krise manövrierte. Er habe von dem Pokal-Klau sogar erst aus der Zeitung erfahren, enthüllte der 33-Jährige.

Großkreutz kickt seit Anfang 2021 im Dortmunder Amateurfußball beim TuS Bövinghausen, Tyrala ist dort seit Kurzem sein Trainer.