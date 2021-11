Xavis Trainingsdebüt: Mehr Junioren als Profis

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Soll den FC Barcelona zurück ins Licht führen: Trainer Xavi

Unter Klub-Ikone Xavi soll der FC Barcelona zurück zu alter Stärke finden. Der neue Trainer hat am Dienstag seine Arbeit aufgenommen. Bei seinem ersten Training stehen dem einstigen Mittelfeldstrategen aber nur wenige Profis zur Verfügung.

Barcelonas neuer Übungsleiter will Tatendrang und Aufbruchsstimmung versprühen: Zweieinhalb Stunden vor Trainingsbeginn kam Xavi am Dienstagmorgen in die Ciutat Esportiva Joan Gamper, dem Klubzentrum der Blaugrana. Dort lud der Spanier zu einer ersten Versammlung mit den Barca-Stars ein. Wie "Mundo Deportivo" berichtet, erschienen alle Spieler pünktlich.

Gespräche im kleinen wie großen Kreis will Xavi auch in den kommenden Tagen führen und die Zeit bis zu seinem Pflichtspieldebüt auf der Trainerbank des FC Barcelona am 20. November gegen den Stadtrivalen Espanyol so gut es geht nutzen.

Lange Verletztenliste beim FC Barcelona

Am Vormittag stand anschließend die erste Übungseinheit an. "Das erste Training. Der Beginn einer neuen Ära", betitelte der Klub ein Bild auf Twitter. Das Problem: Xavi muss zum Start seiner Arbeit auf den Großteil der Mannschaft verzichten.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Primer entrenamiento. El comienzo de una nueva era. pic.twitter.com/6x7oUbJTqK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9. November 2021

In Samuel Umtiti, Riqui Puig, Luuk de Jong, Inaki Pena, Neto und Mingueza konnten nur insgesamt sechs Profis am Training teilnehmen. Gleich sieben Nachwuchsspieler beorderte der neue Coach daher zusätzlich zur ersten Einheit.

Die Gründe: Einerseits sind einige Barca-Profis schon zu den Länderspielen mit ihren Nationalmannschaften abgereist. Andererseits fehlen einige verletzungsbedingt. Immerhin darf Xavi bald die Rückkehr von Spielern wie Eric García und Nico erwarten. Auch Sergino Dest, Piqué, Sergi Roberto oder Pedri sollen zeitnah das Lazarett lichten. Etwas länger muss der neue Coach wohl auf die Stürmer Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Ansu Fati und Ousmane Dembélé warten.

Xavi war am Montag im Rahmen einer großen Show im Camp Nou offiziell vorgestellt worden. Der 41-Jährige hatte den katarischen Klub Al-Sadd mitten in der Saison verlassen, um bei Barca einen Vertrag bis 2024 zu unterzeichnen. "Ich fühle, dass ich wieder nach Hause zurückkomme", sagte der ehemalige Mittelfeld-Künstler, der als Spieler von Barca in 24 Jahren 25 Titel mit den Katalanen gewann.