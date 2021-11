Kurios! Mehr Trainer als Spieler beim Bayern-Training

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Nur vier Feldspieler trainierten am Dienstag beim FC Bayern mit

Cheftrainer Julian Nagelsmann stand am Dienstagvormittag gleich selbst mit als Aktiver auf dem Platz und wirkte bei den Stabilisationsübungen von Reha-Trainer Peter Schlösser auf dem Rasen an der Säbener Straße mit. So wenig Spieler wieder aktuell hatte der Übungsleiter seit seinem Amtsantritt beim FC Bayern München noch nie zur Verfügung.

Aufgrund der Länderspielpause fehlen Nagelsmann derzeit sowieso 20 Profis und damit der Großteil des Lizenzspielerkaders. Neben den zahlreichen deutschen und französischen Nationalspieler sind auch Robert Lewandowski (Polen), Marcel Sabitzer (Österreich) und Alphonso Davies (Kanada) zu ihren Nationalmannschaften gereist.

Soweit nichts neues für den Deutschen Fußball-Meister, bei dem Länderspiel-Abstellungen zum normalen Geschäft dazugehören. In dieser Woche sorgen allerdings erhöhte coronabedingte Sicherheits- und Hygienemaßnahmen dafür, dass die Trainingsgruppe der Bayern auf nur noch vier Spieler zusammengeschrumpft ist.

Anders als in den Sommer- und Herbstwochen zuvor nehmen dieses Mal nämlich keine Jugendspieler des FC Bayern am Training der Profis teil, um die Gruppe aufzufüllen.

Diese Vorsichtsmaßnahme hat sich einem jüngsten Medienbericht zufolge bereits ausgezahlt. Laut "Bild"-Informationen soll sich nämlich das Münchner Top-Talent Torben Rhein mit dem Coronavirus infiziert haben, wurde positiv getestet.

Da laut dem Bericht der Zeitung in dieser Woche aber aufgrund der prekären Corona-Situation ohnehin nicht geplant war, dass die Akteure der einzelnen FCB-Mannschaften vermischt werden, droht in diesem Fall keine weitere Quarantäne im Profi-Bereich.

Nur vier Feldspieler sind beim FC Bayern übrig geblieben

Zuletzt wurde der positive Corona-Test von Niklas Süle sowie die Quarantäne-Anordnung bei ihm, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Eric Maxim Choupo-Moting bestätigt.

Die erneute Ausnahmesituation beim FC Bayern aufgrund der angespannten pandemischen Lage treibt in dieser Woche besonders kuriose Blüten. Mit Omar Richards, Corentin Tolisso, Marc Roca und Michael Cuisance standen am Dienstag nur vier Feldspieler im Training zur Verfügung, hinzu kommen die Torhüter Sven Ulreich und Christian Früchtl.

Da das Trainerteam der Münchner unverändert sieben Personen zählt, sind in dieser Woche somit mehr Trainer als Spieler auf dem Rasen an der Säbener Straße zu sehen.

Zeit und Raum für Nagelsmann, um selbst an der ein oder anderen Fitness-Übung mitzumachen. Der Cheftrainer des Rekordmeisters fiel zuletzt bekanntlich selbst wegen einer Corona-Erkrankung aus.