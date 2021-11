Kohfeldt spricht offen wie nie über sein Aus bei Werder

Revierfoto via www.imago-images.de

Florian Kohfeldt ist seit Oktober dieses Jahres Cheftrainer beim VfL Wolfsburg

Mit seinem neuen Klub VfL Wolfsburg hat Cheftrainer Florian Kohfeldt einen regelrechten Zauberstart hingelegt, siegte in allen drei bisherigen Pflichtspielen gegen Bayer Leverkusen (2:0), RB Salzburg (2:1) und FC Augsburg (1:0). Sein bitteres Aus unmittelbar vor dem letzten Bundesliga-Spieltag der Vorsaison beim SV Werder Bremen hat der Fußball-Lehrer trotz der jüngsten Erfolge noch längst nicht vergessen, wie er jetzt in einem Interview verriet.

Gegenüber der "Sport Bild" bestätigte Kohfeldt, dass ihm gerade die letzten Wochen der Krise und Abstiegsangst beim SV Werder zugesetzt hätten: "Es war zum Schluss keine einfache Zeit für mich. Auch wenn ich in Bremen, wenn ich beispielsweise durch die Stadt gelaufen bin, immer breiten Zuspruch und Aufmunterung bekommen habe. [...] Ich habe mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht, aber ich versuche immer, mit vollem Herzen und mit kompletter Hingabe für den Verein und die Mannschaft zu entscheiden", so der 39-Jährige.

Kohfeldt hatte in seinen ersten Jahren als Werder-Coach starke Resultate erzielt, den Traditionsverein auf Platz elf und acht in der Bundesliga geführt. Danach folgte der Absturz mit den Bremern, der seine Tiefpunkte in der Entlassung Kohfeldts nach dem 33. Spieltag und dem Abstieg des Klubs wenige Tage später hatte.

Das Werder-Urgestein beteuerte allerdings, weiterhin mit den positiven Gefühlen auf seinen langjährigen Arbeitgeber zu schauen, für den er insgesamt 15 Jahre lang als Jugend-, Amateur- und Profitrainer auf dem Rasen stand.

"Wenn die Verantwortlichen zum Entschluss gekommen sind, es war besser, sich zu trennen, dann war das absolut legitim. Ich hege null Komma null Groll gegenüber dem Verein oder den Verantwortlichen. Ich hatte ein schmerzliches Ende, was die Tabellensituation angeht. Aber ich bin weiterhin in großer Sympathie mit Werder verbunden. Da ist nichts kaputtgegangen", betonte Kohfeldt, der nach seiner Freistellung im Mai nun ein knappes Jahr Zeit hatte, sich für seine neue sportliche Herausforderung in Wolfsburg zu motivieren.

Kohfeldt über sein Verhältnis zu Baumann

Verantwortlich für seinen Last-Minute-Rausschmiss unmittelbar vor dem letzten Bundesliga-Spieltag 2020/2021 war Werders Sportchef Frank Baumann, zu dem Kohfeldt nach eigener Aussage aber weiterhin ein angenehmes Verhältnis pflege: "Ich halte Frank Baumann nach wie vor für einen sehr guten Manager. Es gibt keine Aussage von ihm, die mich gekränkt oder gestört hat. Wir haben uns seitdem mehrfach gesehen und können uns guten Gewissens in die Augen schauen."

Mit dem VfL Wolfsburg rangiert der gebürtige Siegener derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und steht nach vier Gruppenspielen auch in der Champions League noch mit allen Chancen aufs Weiterkommen gut da.