Quarantäne könnte Kimmich diese Wahnsinns-Summe kosten

Joshua Kimmich hat das DFB-Team verlassen müssen

Die Vorfreude auf die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Liechtenstein und am Sonntag in Armenien wurde nach dem nächsten Corona-Schock im DFB-Team jäh unterbrochen.

Niklas Süle reiste aufgrund eines positiven Corona-Tests ab. Gleich drei weitere Stars des FC Bayern sowie Karim Adeyemi von RB Salzburg müssen ebenfalls in Quarantäne, da sie mit Süle gemeinsam anreisten. Besonders für einen könnte die freiwillige Selbstisolation nun teure Folgen haben: Joshua Kimmich.

Wie der Mittelfeld-Leader des FC Bayern vor einigen Wochen öffentlich einräumte, hat er sich noch nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Bei den Münchner Teamkollegen Serge Gnabry und Jamal Musiala, die ebenfalls abreisten und in Selbstisolation müssen, ist der Impfstatus nicht offiziell bekannt.

Die Tatsache, nun ungeimpft in Selbstisolation zu müssen und somit mindestens sieben Tage lang nicht seiner Arbeit nachgehen zu können, kostet Joshua Kimmich nun womöglich bares Geld - und zwar ein richtiges Vermögen.

Laut einer neuen Verordnung der Stadt München, die am 1. November in Kraft getreten ist, haben Angestellte keinen Anspruch mehr auf einen Quarantäne-bedingten Verdienstausfall, sollte ihr Status noch ungeimpft sein.

Demnach bräuchte der FC Bayern München seinem 26-jährigen Starspieler mindestens sieben Tage lang kein Gehalt zahlen. Erst dann kann sich Kimmich der Verordnung zufolge anhand eines negativen PCR- oder Antigen-Schnelltests aus der Selbstisolation freitesten.

Wie reagiert der FC Bayern?

Die "Bild" rechnete am Dienstag vor, wie teuer diese Umstände für Kimmich somit werden könnten. Laut den Angaben der Zeitung bezieht Kimmich ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro beim FC Bayern.

Für die sieben Tage Quarantäne, an denen der Weltklasse-Spieler als Ungeimpfter laut der Münchner Corona-Verordnung vom 1. November keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung mehr hat, würde das demnach einen Ausfall von 384.000 Euro bedeuten.

Ob der Nationalspieler tatsächlich auf diese Wahnsinns-Summe verzichten muss, ist aber noch nicht finale geklärt. Nach "Bild"-Angaben wollte der FC Bayern zu diesem heiklen und sensiblen Thema bisher noch keine Stellungnahme abgeben.