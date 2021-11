ÖFB-Team gegen Israel zu Hause noch unbesiegt

APA/AFP

Israel-Stürmer Zahavi ließ Österreich zuletzt schlecht aussehen

Israel ist in der jüngeren Vergangenheit so etwas wie ein Angstgegner des österreichischen Nationalteams. Die Österreicher haben drei ihrer vergangenen sechs Duelle mit den Israelis verloren - diese aber allesamt auswärts. Im eigenen Land gab es vor dem Kräftemessen am Freitag (20.45 Uhr= in Klagenfurt in bisher vier Aufeinandertreffen drei ÖFB-Siege und ein Remis.

Die Gesamtbilanz gegen Israel ist aus rot-weiß-roter Sicht in zwölf Spielen mit fünf Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 22:23 immer noch leicht positiv. Den jüngsten vollen Erfolg gab es vor zwei Jahren in der EM-Qualifikation mit einem 3:1 in Wien. Davor und danach musste die Auswahl von Teamchef Franco Foda in Haifa allerdings jeweils schmerzliche Niederlagen hinnehmen - 2:4 im März 2019 und zuletzt 2:5 im September 2021. Israels Teamchefs waren dabei mit Andreas Herzog bzw. seit eineinhalb Jahren Willi Ruttensteiner jeweils Österreicher.

Unter Ruttensteiner haben sich die Israelis in der Weltrangliste in diesem Jahr auf Platz 80 verbessert. Österreich ist zuletzt auf Rang 32 - die schlechteste Platzierung seit mehr als zwei Jahren - abgerutscht. Mit einem Punktgewinn in Klagenfurt würde Israel die WM-Quali-Gruppe F aller Voraussicht nach vor den Österreichern abschließen. Der Außenseiter liegt zwei Runden vor Schluss drei Zähler und sechs Tore vor dem ÖFB-Team. Bei Punktegleichheit entscheidet in der WM-Qualifikation die Tordifferenz.

Länderspiel-Bilanz Österreichs gegen Israel: 12 Spiele - 5 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen (Torverhältnis 22:23)

23. April 1969 (FS), Ramat Gan: Israel - Österreich 1:1

15. Dezember 1976 (FS), Ramat Gan: Israel - Österreich 1:3

30. Jänner 1979 (FS), Tel Aviv: Israel - Österreich 0:1

28. Oktober 1992 (WM-Q), Wien: Österreich - Israel 5:2

27. Oktober 1993 (WM-Q), Ramat Gan: Israel - Österreich 1:1

5. September 1998 (EM-Q), Wien: Österreich - Israel 1:1

6. Juni 1999 (EM-Q), Ramat Gan: Israel - Österreich 5:0

28. März 2001 (WM-Q), Wien: Österreich - Israel 2:1

27. Oktober 2001 (WM-Q), Ramat Gan: Israel - Österreich 1:1

24. März 2019 (EM-Q), Haifa: Israel - Österreich 4:2

10. Oktober 2019 (EM-Q), Wien: Österreich - Israel 3:1

4. September 2021 (WM-Q), Haifa: Israel - Österreich 5:2

