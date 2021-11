BVB gibt Reiseverbot nach Haaland-Schreiben

Noah Wedel via www.imago-images.de

Fehlen dem BVB derzeit verletzt: Reyna und Haaland

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist das Verletzungspech in dieser Saison treu. Acht Profis fehlten dem BVB zuletzt beim 1:2 bei RB Leipzig. Ihre Reha, so lange sie auch dauern wird, sollen sie alle im Ruhrgebiet durchführen - mit einer Ausnahme: Erling Haaland.

Erling Haaland hat aufgrund von einem Muskelbündelriss am Hüftbeuger bereits fünf BVB-Pflichtspiele verpasst. Eine genaue Prognose, wann der Norweger zurück auf den Platz kehrt, ist weiterhin noch nicht abzusehen. Zuletzt dämpfte sein Vater Alf-Inge Haaland die Hoffnungen, dass der Stürmer noch vor Weihnachten sein Comeback feiert.

In seiner Abwesenheit hat der Dortmunder Torgarant bei seinem Arbeitgeber nun für mächtig Wirbel gesorgt: Da er für längere Zeit fehlt, beschloss Haaland, seine Reha in der Heimat fortzusetzen. Sein Spielerberater Mino Raiola hatte dazu eigens ein Schreiben aufgesetzt und an den BVB adressiert, wie "Sport Bild" berichtet. Erst in der kommenden Woche wird der 21-Jährige zurück in Dortmund erwartet.

BVB-Lazarett weiter gut gefüllt

Für die Verantwortlichen des BVB zwar keine gänzlich neue Situation, immerhin weilte Haaland zu Genesungszwecken schon mehrfach im Ausland, etwa im spanischen Marbella. Ideal ist die Entscheidung für die Bosse aber nicht. Wie das Sportblatt berichtet, legte der BVB als Reaktion auf Haalands eigenmächtige Reha-Entscheidung fest, dass die derzeit verletzten Spieler allesamt in Dortmund bleiben sollen. Auslandsreisen soll es künftig nicht mehr geben.

So wird auch der ebenfalls noch länger verletzt ausfallende Giovanni Reyna beim Revierklub bleiben. Der US-Amerikaner, der seit Anfang September an einer Muskelverletzung laboriert, war ebenfalls schon für einige Zeit in der Heimat. Die restliche Reha-Zeit wird er demnach in Dortmund verbringen.

Bei den weiteren Ausfällen hofft der Revierklub indes auf eine schnellere Rückkehr. So sollen nach der Länderspielphase etwa die Spieler Gregor Kobel, Raphael Guerreiro, Nico Schulz oder Mahmoud Dahoud wieder einsatzfähig sein. Erwartet wird auch ein Comeback von Emre Can und Marius Wolf.