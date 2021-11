Bobic hält traurigen Negativ-Rekord gegen den FC Bayern

Fotostand / Ellerbrake via www.imago-images.de

Fredi Bobic hält einen traurigen Bundesliga-Rekord

Der FC Bayern München ist in Fußball-Deutschland das Maß aller Dinge, kann sich in der laufenden Saison zum zehnten Mal nacheinander die Meisterschaft sichern. Wie dominant der Branchenkrösus aus dem Süden ist, erfuhren viele Stars der Bundesliga über viele Jahre am eigenen Leib.

Die "Sport Bild" hat jetzt die Spieler aufgeführt, die die meisten Bundesligaspiele gegen die Bayern bestritten, ohne einen einzigen Sieg davonzutragen. Ganz oben in diesem traurigen Sieglos-Ranking steht kein Geringerer als der heutige Sportvorstand von Hertha BSC, Fredi Bobic.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler lief in seiner langen Bundesliga-Karriere als Spieler für den VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Hannover 96 und Hertha BSC gleich 18 Mal gegen den FC Bayern auf. Kein einziges Mal ging er dabei als Sieger vom Platz. Immerhin: Zehnmal holte Bobic mit seinen Teams ein Unentschieden, achtmal verlor er.

Neben der Pleitenserie in der Bundesliga kommen beim Ex-Stürmer auch noch fünf weitere Niederlagen im DFB-Pokal und Ligapokal hinzu. Null Siege aus 23 Pflichtspielen gegen die Bayern - eine desaströse Bilanz. "Als Spieler war mir das gar nicht bewusst. Die Spiele gegen Bayern waren immer besondere Fights. Vor allem mit Stuttgart und Dortmund waren das ganz enge Spiele", erinnert sich der heutige Hertha-Boss in der "Sport Bild".

Gladbach-Stars als Angstgegner des FC Bayern

Zwei weitere altbekannte Bundesliga-Größen weisen ebenfalls bittere Rekorde gegen den FC Bayern auf. Werder Bremens langjähriger Stammspieler Theodor Gebre Selassie ist der Akteur mit den meisten Niederlagen überhaupt gegen die Münchner: 15 seiner 16 Partien gegen den Serienmeister gingen verloren. Überholt werden könnte er in naher Zukunft noch von Bastian Oczipka (mittlerweile 1. FC Union Berlin) der bei 14 Pleiten steht.

Das Fachmagazin dokumentierte auf der anderen Seite auch die Liste der derzeit aktiven Bundesliga-Spieler, die in ihrer Karriere die meisten Siege gegen die Bayern feiern konnten.

Wie zu erwarten, thronen hier gleich drei Stars vom gegenwärtigen Münchner Angstgegner Borussia Mönchengladbach ganz oben. Patrick Herrmann und Lars Stindl haben bei insgesamt sieben Siegen ihrer Mannschaften gegen den FC Bayern auf dem Rasen gestanden, bei Keeper Yann Sommer sind es immerhin sechs.

Übrigens: HSV-Ikone Jürgen Milewski hat von seinen sieben Spielen gegen die Münchner zwischen 1979 und 1985 kein einziges Spiel verloren - drei Siege und vier Remis.