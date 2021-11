Köln-Phänomen Modeste konnte im April "nicht mehr laufen"

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Das Bild des letzten Wochenendes: Anthony Modeste (r.) jubelt mit "geklautem" Baumgart-Schlapphut

Anthony Modeste vom 1. FC Köln ist das vielleicht größte Phänomen der bisherigen Bundesliga-Saison. Der Franzose rangiert gleich hinter Robert Lewandowski vom FC Bayern und Erling Haaland vom BVB in der Torjägerliste, hat die letzten sechs Pflichtspieltore seiner Kölner erzielt. Dabei stand der 33-Jährige schon unmittelbar vor seinem Karriereende, wie Modeste jetzt verriet.

"Mitte April war ich an dem Punkt, dass ich vor Schmerzen nicht mehr laufen konnte", wird der Stürmerstar des Effzeh in der "Sport Bild" zitiert. Zu diesem Zeitpunkt war er noch an den französischen Erstligisten AS Saint-Étienne ausgeliehen, für den er letztlich kein einziges Tor erzielte.

Zu gravierend waren in diesem Frühling die Leistenprobleme geworden, die Anthony Modeste praktisch seine gesamte Profi-Laufbahn begleitet hatten. Wie er selbst berichtete, plagte er sich "seit zwölf Jahren" immer wieder mit Schmerzen im Leistenbereich herum. "Seit sechs oder sieben Jahren wusste ich, dass ich diese OP irgendwann mal machen lassen müsste", fügte er hinzu.

Diesen Schritt ging Modeste dann in diesem Jahr, als seine Karriere am Scheideweg war. Er suchte in Frankreich den Arzt seines Vertrauens, den Chirurgen Dr. Gilles Reboul, auf, den der Stürmer noch aus seinen Anfangsjahren bei Girondins Bordeaux vor knapp zehn Jahren kannte.

Die Leisten-Operation war ein voller Erfolg, laut Modeste-Aussagen in der "Sport Bild" spielt der Angreifer jetzt praktisch beschwerdefrei.

1. FC Köln: Baumgart mit Sonderlob für seinen Top-Stürner

Die Auswirkungen nehmen die Kölner Verantwortlichen nur allzu gerne zur Kenntnis: Zehn Pflichtspieltore hat der Routinier in 13 Partien bereits erzielt, seit Ende Oktober gelangen ihm schon drei Doppelpacks.

In seiner derzeitigen Verfassung erinnert der Torjäger stark an den wohl besten Modeste überhaupt aus dem Jahr 2016/2017, als er die Domstädter mit 25 Saisontoren in die Europa League ballerte.

Sein Cheftrainer Steffen Baumgart lobte seinen erfolgreichsten Torschützen in dem Sportmagazin in den höchsten Tönen: "Die Leistung, die Tony jetzt zeigt, ist ein Bonbon. Tony holt sich die Bälle, marschiert, kommt zu Chancen, trifft. Das alles hat er sich erarbeitet."

Danke der Treffsicherheit des Torjägers rangiert der 1. FC Köln derzeit mit 14 Punkten aus elf Spielen im gesicherten Tabellenmittelfeld der Bundesliga.