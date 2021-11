Nagelsmann stellt klare Forderung an seine Bayern-Stars

via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann möchte die Defensive des FC Bayern verbessern

Mit einem Vorsprung von vier Punkten führt der FC Bayern die Bundesliga aktuell souverän an. Dennoch läuft beim Rekordmeister noch nicht alles rund. In den vergangenen Wochen präsentierten sich die Münchner in der Defensive äußerst anfällig. Trainer Julian Nagelsmann stellt deshalb eine klare Forderung an seine Spieler.

Auch im Topspiel gegen den SC Freiburg konnte der FC Bayern wieder einmal nicht die Null halten. Zwar gewann der Tabellenführer die Partie gegen die Breisgauer letztlich mit 2:1, doch bei den Freiburger Angriffen wirkte der FC Bayern erneut nicht sattelfest.

Folgerichtig konnte Janik Haberer die Münchner in der Nachspielzeit überwinden und somit zumindest kurzzeitig noch für Spannung sorgen.

Die Wackler in der Hintermannschaft ziehen sich beim FC Bayern bereits über Wochen. So hat das Team von Trainer Julian Nagelsmann in den vergangenen vier Pflichtspielen ganze zehn Gegentore kassiert - zu viel für eine Spitzenmannschaft. Das weiß auch der Trainer, der eine spezielle Schwachstelle ausgemacht hat.

Wie "Sport Bild" berichtet, fordert der 34-Jährige von seinen Mittelfeldspielern um Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Corentin Tolisso deutlich mit Druck auf den ballführenden Spieler des Gegners. Nagelsmann sei der Ansicht, dass seine Schützlinge noch aggressiver verteidigen müssten, heißt es.

FC Bayern: Nagelsmann fordert mehr Gegenwehr

"Die letzten Wochen waren zu wild, wir hatten nicht so die Kontrolle", sagte Nagelsmann bei "Amazon" über die Münchner Defensivsorgen.

Zuvor hatte der Cheftrainer bereits konkrete Forderungen formuliert: "Wir lassen in zu vielen Spielen zu viele Torchancen zu. Es ist zu leicht. Es geht darum, wieder die letzten Schritte zu machen. Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass unsere Abwehr wie bis vor dem Gladbach-Spiel alles wegverteidigt."

Im kommenden Spiel gegen den FC Augsburg (19. November) sollen die Vorgaben dann umgesetzt werden.