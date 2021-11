Medien: Rose muss bis zur Winterpause liefern

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Marco Rose (r.) befindet sich mit dem BVB in der Ergebniskrise

Nachdem Edin Terzic in der Saison 2020/21 ein kriselndes Borussia Dortmund von Lucien Favre übernommen und in der Folge noch in die Champions League und dem Gewinn des DFB-Pokals geführt hat, wurden beim BVB nicht wenige Lobeshymnen auf den jungen Coach gesungen. Da die Schwarz-Gelben allerdings bereits mit Marco Rose einen neuen Trainer für die Spielzeit 2021/22 an Land gezogen hatten, rückte Terzic im Sommer in die Funktionärsebene auf. Terzic' Schatten schwebt aber nach wie vor über Rose.

Die Chefetage des BVB sei zwar weiterhin davon überzeugt, dass Marco Rose "eine Art Jürgen Klopp 2.0" werden kann, berichtet die "Bild". Erste kritische Töne sollen inzwischen allerdings durchaus zu vernehmen sein, heißt es weiter.

Vor allem die heftigen Niederlagen gegen Ajax Amsterdam (0:4 und 1:3) sowie die Pleiten in den Bundesliga-Topspielen gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) und RB Leipzig (1:2) sollen die "leise Kritik" befeuert haben.

"Phantom" Terzic beim BVB im Wartestand

Die Zeitung will allerdings erfahren haben, dass Rose noch mindestens bis zur Winterpause keinerlei Sorge vor dem "Phantom" Terzic haben muss. Heißt: Gegen den FC Bayern (4. Dezember) und in den wichtigen Champions-League-Spielen gegen Sporting CP (24. November) und Besiktas (07. Dezember) kann Rose beweisen, dass er auch in großen Spielen der richtige Mann für den BVB ist.

Sollten die Ergebnisse allerdings nicht passen, die Schwarz-Gelben in der Bundesliga Branchenprimus FC Bayern weiter aus den Augen verlieren oder/und sogar die Qualifikation für die K.o.-Phase der Königsklasse verpassen, könnte Terzic vom Wartestand zurück auf den Trainerposten rücken, urteilt "Bild".

Aktuell ist Terzic als Technischer Direktor für Borussia Dortmund tätig. In den vergangenen Monaten soll der 39-Jährige unter anderem eine Anfrage für den Trainerjob bei Hertha BSC abgelehnt haben.