Flick verkündet nächsten Ausfall im DFB-Team

Bundestrainer Flick trifft mit der Nationalmannschaft auf Liechtenstein

Bundestrainer Hansi Flick muss für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele auch den Ausfall von Julian Draxler hinnehmen.

Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain habe "eine muskuläre Verletzung rechts in der hinteren Muskulatur" und werde für einige Zeit ausfallen, sagte Flick am Mittwoch auf der Pressekonferenz in Wolfsburg. "Das tut mir auch für ihn leid", fügte der Bundestrainer hinzu.

Der 28 Jahre alte Draxler war nach längerer Zeit erstmals wieder für die DFB-Auswahl nominiert worden. Eine Nachnominierung für Draxler plant Flick nicht.

Zuvor hatte die Corona-Infektion von Niklas Süle die Personalliste von Flick für die Spiele gegen Liechtenstein und Armenien durcheinander gewirbelt. Neben dem Bayern-Verteidiger mussten die Kontaktpersonen Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi abreisen.

Wen setzt Hansi Flick in die Startelf?

Zudem fallen Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck wegen muskulärer Probleme aus. Flick nominierte Jonathan Tah, Maximilian Arnold, Ridle Baku und Kevin Volland nach.

Für Süle dürfte Matthias Ginter neben Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung auflaufen. Kimmichs Rolle im defensiven Mittelfeld könnte Ilkay Gündogan übernehmen. Für Gnabry stünde Marco Reus bereit. Flick machte zudem Neuling Lukas Nmecha Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz als Mittelstürmer bei seinem Heimspiel in Wolfsburg.

Das Tor hütet wie gewohnt Kapitän Manuel Neuer, die Außenverteidiger dürften Jonas Hofmann und David Raum heißen. Im zentralen Mittelfeld ist Leon Goretzka gesetzt, vor ihm wirbeln Thomas Müller und Leroy Sané.