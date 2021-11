Barcelona plant Rückholaktion von Titelhamster

BAGU BLANCO

Einst beim FC Barcelona als Spieler erfolgreich: Dani Alves (Nr. 22) und Xavi (Nr. 6)

Der FC Barcelona hofft mit der Rückkehr von Xavi Hernández auf die Trendwende. Der neue Barca-Trainer hat bereits klare Vorstellungen, mit welchen Spielern er seinen Herzensklub wieder auf die Beine bringen will. Ein alter Weggefährte könnte bald dazustoßen.

Barcelona-Ikone Xavi schafft Aufbruchstimmung in der spanischen Hafenstadt. Der neue Coach präsentierte sich am Dienstag erstmals seinen Spielern und leitete anschließend das erste Training. Zwar fehlen zahlreiche Stars aufgrund von Länderspielreisen und Verletzungen, bis zu seinem Trainerdebüt in LaLiga am 20. November gegen Espanyol Barcelona will der 41-Jährige aber eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt haben.

Wie das brasilianische Portal "UOL Esporte" nun vermeldet, will Xavi zusätzlich einen weiteren Spieler zur Mannschaft holen. Die Rede ist von Barca-Titelsammler Dani Alves.

Der 38-Jährige spielte schon zwischen 2008 und 2016 für den FC Barcelona und gewann mit der Blaugrana unter anderem dreimal die Champions League sowie sechs Mal die spanische Meisterschaft. Zahlreiche nationale Pokalsiege füllen den persönlichen Trophäenschrank des Brasilianers. Insgesamt gewann er mit dem Klub 23 Titel.

Dani Alves bot sich dem FC Barcelona an

Derzeit steht der Rechtsverteidiger ohne Verein da, sodass ein Wechsel ohne Ablöse möglich wäre. Dem Bericht zufolge will sich Barca mit dem Veteran schon in Kürze treffen, um über ein zweites Engagement zu diskutieren. Treiber hinter dem Deal sei sein ehemaliger Mitspieler Xavi, mit dem er in unzähligen Spielen gemeinsam auf dem Rasen stand.

Barca-Klubpräsident Joan Laporta hatte schon im Zuge von Xavis Präsentation als neuer Cheftrainer angedeutet, dass Dani Alves selbst "seine sportlichen Dienste angeboten" hat.

Hinter Alves liegen derweil eher turbulente Wochen. Sein jüngstes Engagement beim brasilianischen Erstligisten Sao Paolo FC wurde im September seitens des Klubs beendet. Der Verteidiger hatte aus Protest wegen nicht gezahlter Löhne das Training geschwänzt, angeblich ist Sao Paolo Alves umgerechnet 1,8 Millionen Euro schuldig.