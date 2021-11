BVB-Talent bestätigt "konkretes Interesse" aus der Bundesliga

via www.imago-images.de

Immanuel Pherai (l.) träumt vom Bundesligadebüt beim BVB

Offensiv-Juwel Immanuel Pherai hat sich mit seinen starken Leistungen für die U23 von Borussia Dortmund auf den Notizzettel der Bundesliga-Konkurrenz gespielt.

Im Interview mit "Spox" und "Goal" bestätigte das 20 Jahre alte niederländische BVB-Talent "konkretes Interesse von Klubs aus Deutschlands 1. und 2. Liga".

Ein endgültiger Abgang aus Dortmund ist für Pherai allerdings nicht die erste Wahl, sondern eine Leihe. "Wenn es möglich ist, dort regelmäßig zu spielen und zuvor beim BVB einen Profivertrag zu unterschreiben, wäre das eine gute Option."

Er habe den "Traum" von einem Bundesligadebüt in Schwarz und Gelb "noch nicht aufgegeben", sagte Pherai. "Ich möchte mein erstes Bundesligaspiel für den BVB machen. Dafür bin ich vor vier Jahren hierher gekommen. Ich glaube auch weiter daran, dass ich das nötige Niveau erreichen kann."

Entscheidung über BVB-Zukunft im Winter

Der Spielmacher war 2017 aus der Jugend von AZ Alkmar zum BVB gewechselt. In der vergangenen Saison kickte Pherai auf Leihbasis in seiner Heimat bei PEC Zwolle.

"Es gab in der Niederlande und in Belgien ein paar Optionen für eine erneute Leihe, doch mir war lange nicht klar, wie es beim BVB konkret für mich weitergehen würde. Ich ging eigentlich davon aus, dass ich wieder bei den Profis mittrainiere. Ich sollte mich dann aber zum Trainingsstart bei der U23 melden", schilderte Pherai seine Rückkehr nach Dortmund.



Einen Monat später habe ihn dann Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl zum Gespräch gebeten. "Er meinte, dass das Jahr in Zwolle gut für mich war und sie nun meine Entwicklung in der U23 beobachten werden. In der Winterpause setzen wir uns dann erneut zusammen und besprechen meine Zukunft", sagte der Youngster, dessen Vertrag beim BVB nach der aktuellen Spielzeit ausläuft.

BVB: Immanuel Pherai über Erling Haaland und dessen Schlaf-Brille

Großes Lob zollte Pherai seinem aktuellen Vereinskollegen Erling Haaland, der ebenfalls bei Star-Berater Mino Raiola unter Vertrag steht. "Wegen Mino kenne ich Erling schon eine Weile und weiß noch, dass ich anfangs dachte: Der hat gar nicht viel mehr Talent als ich. Mir wurde aber schnell klar, dass ich im Vergleich mit ihm mit 19 quasi noch ein Kind war. Erling dagegen war im Kopf schon gefühlte 30", sagte Pherai über Haaland.

Beim 21-jährigen Norweger sei alles "präzise auf den Fußball ausrichtet", so der Niederländer. "Er macht Dinge, die ich gar nicht kannte oder von denen ich nicht wusste, dass sie etwas bringen würden. Er setzt ja zum Beispiel jeden Tag eine Stunde vor dem Schlafengehen eine Spezialbrille auf, die das Blaulicht vom Handy oder Fernseher herausfiltert, um den Schlaf zu verbessern. Als ich das erfuhr, habe ich mir die Brille auch sofort bestellt."