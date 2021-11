Rückkehr des BVB-Schrecks ausgerechnet in Dortmund?

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Silas Katompa Mvumpa (r.) könnte gegen den BVB wieder zurückkehren

Silas Katompa Mvumpa hat seit März 2021 kein Spiel mehr für den VfB Stuttgart in der Bundesliga bestritten. Erst zog sich der Angreifer in der Begegnung beim FC Bayern (0:4) einen Kreuzbandriss zu, dann folgte im Zuge des gestandenen Identitätsbetrugs zeitgleich zur Reha-Phase eine dreimonatige Spielsperre durch den DFB. Jetzt steht Katompa Mvumpa endlich vor der langersehnten Rückkehr - ausgerechnet gegen den BVB?

Der VfB-Angreifer befindet sich seit Tagen in den finalen Zügen seines Aufbautrainings, hat bereits mit der Arbeit mit Ball begonnen. Selbst Teile des Mannschaftstrainings absolvierte Katompa Mvumpa und sorgte so für hoffnungsfrohe Mienen bei den vom Verletzungspech gebeutelten Schwaben.

"Mit jedem Training kommt er einen Schritt näher, wieder zu spielen", wird Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat im "kicker" zitiert. Der VfB-Manager verwies zwar ebenfalls darauf, dass es dem Stürmer noch an praktisch jeglicher Intensität bezüglich Zweikampfhärte fehle. Dennoch hält Mislintat ein Comeback des Spielers im nächsten Punktspiel für realistisch.

Dann tritt der VfB Stuttgart ausgerechnet bei Borussia Dortmund an. Beim BVB hatte sich Silas Katompa Mvumpa am 11. Spieltag der Vorsaison endgültig zu einem der großen Durchstarter geballert.

Als Aufsteiger gewann der VfB Mitte Dezember bei den Schwarz-Gelben sensationell mit 5:1. Der Kongolese steuerte in dieser Partie zwei Treffer sowie einen Assist bei und war der alles überragende Akteur im Dortmunder Stadion.

VfB Stuttgart nur noch knapp vor der Abstiegszone

Zu dieser Zeit vor rund einem Jahr klopfte der spielstarke Aufsteiger sogar am europäischen Geschäft an. In der aktuell schwierigen zweiten Bundesliga-Saison unter Cheftrainer Pellegrino Matarazzo geht es auch aufgrund des großen Verletzungspechs nur um den Klassenerhalt.

Nach den letzten Pleiten gegen die direkten Konkurrenten FC Augsburg (1:4) und Arminia Bielefeld (0:1) ist Stuttgart nur noch Tabellen-15. mit zwei Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Da kommt die in Aussicht gestellte Rückkehr des vielleicht quirligsten Offensivspielers überhaupt im VfB-Kader gerade recht, brachte es Katompa Mvumpa doch auf 15 Torbeteiligungen in seinen 25 Einsätzen in der Vorsaison.

Sollte sich der Rückkehrer in den kommenden Trainingseinheiten schnell wieder an die körperliche Härte in den direkten Duellen gewöhnen, könnte das laut Sportdirektor Mislintat "in zehn, 15 Minuten in Dortmund münden".