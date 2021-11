Witsel-Abgang vom BVB "wahrscheinlich"

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Verlässt Axel Witsel (r.) den BVB?

Zwischen Axel Witsel und Borussia Dortmund stehen die Zeichen auf Trennung. Die Hinweise verdichten sich, dass der Mittelfeld-Stratege den BVB spätestens im kommenden Sommer verlässt.

20 Millionen Euro zahlte der BVB im Sommer 2018, um Axel Witsel vom inzwischen abgewickelten chinesischen Klub Tianjin Tianhai ins Ruhrgebiet zu lotsen - damals ein echter Coup für die Borussia, hatte Witsel doch kurz zuvor mit Belgiens Nationalteam Platz drei bei der WM-Endrunde in Russland abgeräumt.

Witsel schlug in Dortmund ein wie eine Bombe und hatte großen Anteil an der überragenden Hinrunde unter dem damals ebenfalls neuen Trainer Lucien Favre, die nach einer fulminanten Aufholjagd des FC Bayern in der zweiten Saisonhälfte aber nicht vom Titel gekrönt wurde.

Axel Witsel einer der Dauerbrenner beim BVB

Knapp dreieinhalb Jahre nach seinem Wechsel zum BVB ist Witsel zwar sportlich nicht mehr ganz so herausragend wie zu Beginn seines Engagements. Unumstritten ist er dennoch auch beim aktuellen Chefcoach Marco Rose.

Bereits 18 Mal stand Witsel 2021/2022 wettbewerbsübergreifend im BVB-Trikot auf dem Platz, insgesamt 1283 Einsatzminuten absolvierte er und ist damit einer der Dauerbrenner im Kader.

Ob die Liaison zwischen dem inzwischen 32-Jährigen, dessen Vertrag ausläuft, und seinem aktuellen Arbeitgeber mittel- oder gar langfristig noch Bestand hat, ist trotzdem unsicher.

BVB: Wechsel von Axel Witsel "wahrscheinlich"?

"Sport1" berichtete zuletzt, Witsel sei "offen" für einen Wechsel und enthüllte eine konkrete Offerte von Juventus Turin im vergangenen Sommer, die der BVB aber abgelehnt habe.

Der "kicker" legt nun nach. Dem Fachmagazin zufolge sei ein Abgang Witsels aus Dortmund spätestens im kommenden Sommer "wahrscheinlich", obwohl er intern nach wie vor sehr geschätzt werde.

Ein möglicher Nachfolger für Witsel wird rund um den BVB seit Wochen gehandelt: Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Auch der Schweizer ist im kommenden Sommer ablösefrei - und acht Jahre jünger als Witsel.