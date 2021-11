Rasen-Frust sorgt für "Verstimmung" beim BVB

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Der Platz ist für den BVB II nur schwer bespielbar

Bei der Reservemannschaft von Borussia Dortmund läuft es aktuell nicht nur sportlich schlecht. Auch der Zustand des Rasens im Stadion Rote Erde bereitet dem BVB II Kopfzerbrechen.

Wie der "kicker" berichtet, wächst intern der Frust über die schlechten Verhältnisse auf dem Platz, der für "Verstimmung" sorgen soll.

Der Rasen an der Strobelallee wird bereits seit 1974 bespielt. Gerade in der nasskalten Jahreszeit verliert der Platz Jahr für Jahr an Qualität. Tiefe Löcher und aufgeweichter Boden sorgen für erschwerte Bedingungen.

Das Problem des BVB: Die Dortmunder dürfen ihre eigenen Greenkeeper nicht mit dem Problem betrauen, da der Stadt Dortmund das Stadion gehört.

Beim vergangenen Heimspiel gegen den SV Meppen (0:1) haben die Verantwortlichen gerade mal einen Experten geschickt, um die Rasenverhältnisse zu verbessern. Viel getan hat sich seitdem nicht.

Doch lange muss sich der BVB II nicht mehr mit dem Rasen-Problem herumschlagen. Anfang 2022 sollen eine Rasenheizung mit neuem Drainagesystem und ein komplett neues Grün verlegt werden. "Das Stadion Rote Erde, Heimspielstätte der Drittligafußballer sowie der Fußballfrauen von Borussia Dortmund und Bundesleistungsstützpunkt der Leichtathletik, erhält wesentliche Aufwertungen", bestätigte Frank Bußmann, Pressesprecher der Stadt Dortmund.

Borussia Dortmund hat sich bereit erklärt, die Kosten der Anschaffung und des Einbaus der Rasenheizung sowie der Erneuerung des Unterbaus und der neuen Rasendecke zu finanzieren.

BVB setzt Talfahrt in der 3. Liga fort

Nach einem herausragenden Saisonstart verlor Borussia Dortmund II in der 3. Liga zuletzt mehr und mehr an Boden. Durch vier Niederlagen in Folge sind die Schwarz-Gelben mittlerweile in die untere Tabellenhälfte abgerutscht.

Dabei hatte der BVB so Beginn der Saison noch überrascht. Nach elf Spieltagen lag das Team von Trainer Enrico Maaßen auf Platz zwei.