FC Bayern scoutet Sturmjuwel von der Insel

Soll mit seinem Team auch in Englands Nachwuchsliga ganz genau hinschauen: Hasan Salihamidzic (r.), Sportchef des FC Bayern

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bekommt offenbar Konkurrenz im Werben um ein neues Offensiv-Talent aus England. Kein Geringerer als der FC Bayern soll nun ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung des jungen Reyes Cleary zeigen.

Der BVB, die TSG Hoffenheim und Zweitligist FC Schalke 04 schauen beim 17 Jahre alten Reyes Cleary ganz genau hin, wie die englische "Daily Mail" Ende September berichtete. Der Angreifer steht bei West Bromwich Albion unter Vertrag, wo er für die U18 und die U23 zum Einsatz kommt.

Das Blatt meldet nun, dass auch der FC Bayern auf den Stürmer aufmerksam geworden ist und bereits konkrete Schritte eingeleitet hat. Scouts der Münchner haben Cleary bei der Partie der U23 gegen Stoke City (1:1) Ende Oktober beobachtet. Zwar blieb der Angreifer ohne Torerfolg, seine Quote im Nachwuchsbereich ist dennoch mehr als vorzeigbar: So erzielte der Offensivspieler allein zehn Tore in sechs Partien in der U18 Premier League South - verteilt auf fünf Doppelpacks. Für die U23 knipste er in sechs Spielen dreimal.

Newcastle will Englands Top-Talente vereinen

Interessant für die Klubs aus Deutschland ist der Juniorenspieler auch deshalb, da er bislang noch keinen Profivertrag unterschrieben hat. West Bromwich Albion will diesen Umstand zwar unbedingt ändern, angesichts der Aufmerksamkeit aus dem Ausland werde dieses Unterfangen dem Bericht zufolge aber immer schwieriger. Die "Baggies" dürften aber als Argument anführen, dass die Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen auf Einsätze beim Zweitligisten weitaus höher sind, als bei den Adressen aus der Bundesliga.

Optionen dürfte Cleary derweil nicht nur unter den Vereinen der Bundesligen haben. Auch der neureiche Premier-League-Klub Newcastle United soll auf ein Auge auf den Angreifer geworfen haben. Der derzeitige Tabellen-19. des Oberhauses habe sich auf die Fahne geschrieben, künftig die besten jungen Spieler der Insel in seinen Reihen zu haben. Auch Crystal Palace habe Interesse längst bekundet.