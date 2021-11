Lewandowski beklagt mangelnde Einbindung beim FC Bayern

via www.imago-images.de

Hat es beim FC Bayern nach eigener Aussage nicht immer leicht: Robert Lewandowski

23 Tore in 17 Spielen - auch in der Saison 2021/2022 lässt Robert Lewandowski bislang keine Zweifel an seinem Status als aktuell bester Mittelstürmer der Welt aufkommen. Dennoch war der Pole beim FC Bayern zuletzt nicht immer zufrieden.

Obwohl es für Lewandowski und den Rest des Teams mit Ausnahme des bitteren Pokal-Debakels in Gladbach eigentlich rund läuft, sieht der Goalgetter des Rekordmeisters Verbesserungsbedarf. Im Lager der polnischen Nationalmannschaft äußerte sich der Routinier nun kritisch.

"Bei Bayern war es in letzter Zeit nicht einfach für mich, Torchancen oder einen Platz auf dem Spielfeld zu finden. Wenn man mit sechs Offensivspielern aufläuft und der Gegner sehr defensiv eingestellt ist, ist es für einen Stürmer nicht einfach", monierte Lewandowski.

Tatsächlich mauern viele Kontrahenten, wenn es gegen den FC Bayern geht. "In den letzten Spielen hat es eine Weile gedauert, bis ich einen Platz gefunden und den Ball bekommen habe. Es gab Spiele, in denen ich in den ersten 20 Minuten nicht viele Bälle bekommen habe", offenbarte Lewandowski jetzt.

Zwar komme man "früher oder später immer zu Chancen", so der 33-Jährige, nichtsdestotrotz sei es aktuell "nicht so einfach" für ihn.

Lewandowski musste sich beim FC Bayern "richtig tief fallen lassen"

Ob dieser Zustand von der Taktik des neuen Trainers Julian Nagelsmann beeinflusst wird, ließ Lewandowski offen. Der Weltfußballer sagte nur: "Ich musste mich zuletzt richtig tief fallen lassen, um Bälle zu bekommen."

Nach der Länderspielpause geht es für den Torjäger und seine Bayern-Kollegen mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg weiter. In der Bundesliga rangieren die Münchner derzeit mit vier Zählern Vorsprung auf Borussia Dortmund an der Spitze.

Darüber hinaus wurde in der Champions League bereits der Einzug ins Achtelfinale unter Dach und Fach gebracht.