So will Xavi den FC Barcelona umkrempeln

Xavi will den FC Barcelona wieder zum Erfolg führen

Die spanische "Marca" berichtet, dass die Rückkehr von Dani Alves zum FC Barcelona geplatzt sei. Der brasilianische Rechtsverteidiger, der zwischen 2008 und 2016 in 291 Pflichtspielen für die Katalanen auflief, liebäugelte zuletzt offen mit einem Wechsel zu den Katalanen und bot dem Klub seine Dienste an. Im September wurde sein Vertrag mit dem FC Sao Paulo aufgelöst, nachdem es zu Streitigkeiten wegen ausstehender Gehaltszahlungen kam.

Nun soll Barca allerdings gegen eine Verpflichtung entschieden haben. Der Klub will fortan den Fokus auf die Jugend legen. Die Verantwortlichen würden den 38-jährigen in der Zukunft dennoch gerne in einer anderen Form engagieren und an den Klub binden. In Barcelona wird Alves nach wie vor sehr respektiert. Er könnte dem Klub auch abseits des Platzes hilfreich sein, so die Einschätzung.

Xavi ein Fan von Dani Olmo und Ferran Torres?

Auf dem Platz will Xavi auf junge Spieler und attraktiven Fußball setzen. Dafür verlangt der 41-Jährige Tempo in der Offensive und will unbedingt auf den Flügeln nachlegen. Die "Mundo Deportivo" will erfahren haben, dass der neue Trainer an Dani Olmo von RB Leipzig sowie Ferran Torres von Manchester City interessiert ist.

Olmo, der aktuell nach einem intensiven Sommer mit EM- sowie Olympia-Teilnahme mit immer wiederkehrenden Muskelverletzungen zu kämpfen hat, ist flexibel einsetzbar und kann sehr gut dribbeln. Somit passt er perfekt ins Beuteschema Xavis. Zuletzt soll Barcelona allerdings schon einmal mit einer Offerte an Leipzig gescheitert sein.

Barcelona braucht mehr Flügelspieler

Auch Torres, der noch mehrere Wochen verletzt ausfallen wird, bringt diese Qualitäten mit, die den Katalanen ein wenig abgehen. Wie sich das hochverschuldete Barcelona diese Spieler leisten können will, wurde nicht erläutert.

Bei seiner Präsentation betonte der neue Barca-Coach bereits, dass er auch auf Ousmane Dembélé setzen will. Den Ex-BVB-Profi will er zu einem "Weltstar" formen. Er verfügt zwar über Tempo, Kreativität, Torgefahr und Dribbelqualitäten, fehlt allerdings zu oft verletzt. Die nächsten Transferperioden dürften für den FC Barcelona hoch interessant werden.