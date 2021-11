Hoeneß wehrt sich gegen Strippenzieher-"Mär"

Sammy Minkoff via www.imago-images.de

Ehrenpräsident des FC Bayern: Uli Hoeneß

Obwohl sich Uli Hoeneß beim FC Bayern aus dem operativen Geschäft längst zurückgezogen hat, wird ihm nachgesagt, beim Rekordmeister immer noch großen Einfluss zu besitzen. Dieser Darstellung hat der Münchner Ehrenpräsident nun in aller Deutlichkeit widersprochen.

Seit mittlerweile zwei Jahren ist Hoeneß bei seinem FC Bayern - zumindest offiziell - nur noch einfaches Aufsichtsratsmitglied. Ständig wiederkehrenden Gerüchten, denen zufolge der langjährige Erfolgsmanager an der Säbener Straße im Hintergrund weiterhin die Fäden zieht, stellte sich der 69-Jährige jetzt entgegen.

"Ich nehme überhaupt keinen Einfluss", betonte Hoeneß im "ARD"-Talk "Club 1". Berichte über seinen angeblichen Einfluss auf Präsident Herbert Hainer und Vorstands-Boss Oliver Kahn bezeichnete er als "Mär".

Selbst seine Ratschläge seien "immer weniger" gefragt, verriet der Ex-Profi, der versicherte, sich nirgendwo aufdrängen zu wollen.

Hoeneß dazu: "Es ist wichtig, dass man als starker Manager und Präsident nachher auch Leute sucht, die man nicht manipulieren kann."

FC Bayern: Hoeneß klopft sich wegen Kahn und Hainer auf die Schulter

Zugleich ließ Hoeneß keinen Zweifel daran aufkommen, dass das neue Führungs-Duo in München vor allem ihm zu verdanken ist.

Er habe "wesentlich dazu beigetragen, dass die, die es jetzt machen - Oliver Kahn und Herbert Hainer -, diese Position einnehmen", stellte der Ehrenpräsident klar. Und zwar nur, weil er "überzeugt war und ist, dass sie das gut machen".

Eine umfassende Bewertung der Arbeit von Kahn und Co. wollte Hoeneß derweil noch nicht vornehmen. "Sie sind noch zu kurz drin", begründete er seine Zurückhaltung.

In der Bundesliga grüßt der FC Bayern aktuell wieder einmal von der Tabellenspitze, auch in der Champions League wurde das Achtelfinale bereits frühzeitig eingetütet. Einziger Wermutstropfen war das desaströse Pokal-Aus in Gladbach.