Wo spielt Haaland 2022/23? User-Voting sorgt für Staunen

via www.imago-images.de

Erling Haaland vom BVB wird von halb Fußball-Europa umworben

70 Tore in 69 Pflichtspielen sind Grund genug dafür, dass Borussia Dortmund nicht müde wird zu betonen, dass man Superstar Erling Haaland um jeden Preis über den Sommer hinaus halten will. 70 Tore in 69 Pflichtspielen sind es aber auch, die sicherstellen, dass nahezu jeder europäische Top-Klub Interesse am 21-Jährigen hat. Die Medien machten zuletzt kaum Hoffnung auf einen Verbleib - die sport.de-User sind hingegen zuversichtlich.

Paris Saint-Germain, Real Madrid, der FC Bayern und die halbe englische Premier League: Die Namen der Klubs, bei denen Haaland bereits gehandelt wurde, sind ebenso vielfältig wie prominent.

Dass sich Gerüchte um Interessenten am norwegischen Nationalspieler seit Monaten hartnäckig halten, liegt wohl in dem offenen Geheimnis begründet, dass Haaland den BVB aufgrund einer Absprache nach der Saison angeblich für 75 Millionen Euro verlassen darf. Eine gewaltige Summe, die angesichts der unglaublichen Fähigkeiten Haalands aber beinahe mickrig wirkt.

In einer Umfrage haben wir Euch gefragt, wo der BVB-Superstar in der Saison 2022/23 die Fußball-Schuhe schnüren wird. Die Antwort, die die Mehrheit der über 95.000 User, die abgestimmt haben, gewählt hat, überrascht durchaus.

So schneiden BVB-Verbleib und Bayern-Wechsel ab

41 Prozent von Euch glauben, dass Haaland auch 2022/23 für Borussia Dortmund auf Torjagd geht, 25 Prozent erwarten einen Wechsel in die Premier League, 20 Prozent ein Engagement bei Real Madrid. Dem FC Bayern (8 Prozent) und Paris Saint-Germain (6 Prozent) werden hingegen nur Außenseiterchancen zugerechnet.

Noch deutlicher fällt das Voting einer weiteren Umfrage aus. Auf "Bei welchem Verein würdest Du Erling Haaland in der nächsten Saison am liebsten sehen?" antworteten 69 Prozent von Euch mit Borussia Dortmund. Interessant: Hier folgt der FC Bayern mit 15 Prozent auf Rang zwei. Kein anderer Klub (Barca, Real, PSG, ManCIty, Liverpool und Juve) erhielt mehr als fünf Prozent.

Ausgeschlossen ist ein Verbleib des Superstars in Dortmund zumindest nicht. Haalands Vater Alf-Inge Haaland betonte gegenüber dem norwegischen TV-Sender "TV2" unlängst zumindest, der BVB sei ein "fantastischer Klub". Allerdings betonte der Ex-Spieler auch, die spanische Primera División sei eine "gute Liga" für seinen Sohn.