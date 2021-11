Trotz Corona: Darum wird Süle wohl kein Spiel verpassen

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Niklas Süle fehlt dem FC Bayern derzeit coronabedingt

Nach Cheftrainer Julian Nagelsmann war Niklas Süle der nächste prominente Corona-Fall beim FC Bayern München, der seit Ausbruch der Pandemie immer wieder von COVID-19-Erkrankungen heimgesucht wird. Im Gegensatz zu seinem Coach wird Süle aber wohl kein einziges Pflichtspiel der Bayern verpassen.

Am vergangenen Dienstagnachmittag reiste Süle aus dem Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Wolfsburg ab, um sich nach seinem positiven PCR-Test in häusliche Quarantäne zu begeben.

Laut einem "Bild"-Bericht soll Süle die Strecke zwischen dem Trainingslager des DFB-Teams und seinem Anwesen in Straßlach dabei selbst mit dem Auto gefahren sein.

Bis zuletzt soll der Abwehrhüne der Münchner keine Krankheitssymptome gezeigt haben, die auf einen ernsthaften oder komplizierten Verlauf nach der Ansteckung mit dem Coronavirus hindeuten würden.

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung der Stadt München und des Münchner Landratsamts könnte der doppelt geimpfte Süle somit schon in der kommenden Woche wieder aus der freiwilligen Selbstisolation herauskommen und auf den Trainingsplatz zurückkehren. Immer vorausgesetzt, dass der 26-Jährige auch bis dahin symptom- und beschwerdefrei bleibt.

Süle ist beim FC Bayern wieder eine feste Größe

"Die Quarantäne kann mittels eines negativen PCR- oder Antigen-Schnelltests frühestens am 7. Tag beendet werden", heißt es in der Verordnung für "vollständig geimpfte Personen".

Anders als zuletzt Nagelsmann, der bei gleich mehreren wichtigen Bayern-Spielen in der Champions League und der Bundesliga ausgefallen war, könnte Defensivmann Süle somit schon im nächsten Pflichtspiel des Rekordmeisters beim FC Augsburg wieder im FCB-Kader stehen. Das Bayern-Duell zwischen den Fuggerstädtern und den Münchnern ist nächste Woche Freitag um 20:30 Uhr angesetzt.

Süle ist unter Nagelsmann wieder zu einer festen Größe beim FC Bayern geworden. Er bestritt bisher alle elf Partien in der laufenden Bundesliga-Saison, lediglich das Feldspieler-Trio Joshua Kimmich, Robert Lewandowski und Thomas Müller kommt auf mehr Einsatzminuten als er.