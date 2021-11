Pep trifft Lewandowski in Spanien

imago sportfotodienst

Zusammen im Training des FC Bayern: Guardiola und Lewandowski im September 2015

Pep Guardiola, Teammanager von Manchester City, trifft Robert Lewandowski, Stürmer des FC Bayern, in Spanien: Was auf den ersten Blick verrückt klingt, hat sich am Mittwoch genau so zugetragen.

Lewandowski und Guardiola kennen sich noch bestens aus ihrer Zeit bei Bayern München. Gemeinsam gewannen sie zwischen 2014 und 2016 unter anderem je zwei deutsche Meisterschaften und DFB-Pokalsiege.

Nachdem Guardiola seine Zelte in München abbrach und sich dem englischen Schwergewicht Manchester City anschloss, standen sich beide seither nur noch als Gegner gegenüber. Der Kontakt ist aber nie wirklich abgerissen.

Als der Spanier nun während der Länderspielpause in seine Heimat reiste, stattete er zusammen mit seinem Bruder Pere dem Trainingsgelände des FC Girona einen Besuch ab. Der Zweitligist gehört anteilig der City Football Group, die wiederum von der Abu Dhabi United Group gehalten wird. Jene bestimmt letztlich die Geschicke von Manchester City, dem Arbeitgeber von Pep Guardiola.

In Girona traf sich der 50-Jährige mit Girona-Chef Michel Sánchez und dessen Team - und zufällig auch mit Robert Lewandowksi.

Der Bayern-Stürmer weilt mit der polnischen Nationalmannschaft auf dem Gelände des Zweitligisten, um sich auf das WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Andorra vorzubereiten. Der polnische Verband hielt den Plausch zwischen ihrem Kapitän und dem Star-Trainer kurzerhand auf einem Foto fest und schickte es via Twitter an die Fangemeinde.

Für Polen ist ein Sieg am Freitag gegen Andorra Pflicht, um die Chancen auf eine WM-Teilnahme aufrecht zu halten. Nach acht Partien liegen Lewandowski und Co. mit 17 Zählern auf Platz zwei, drei Punkte fehlen auf den Gruppenersten England. Albanien lauert mit 15 Punkten auf Rang drei und hofft auf einen Ausrutscher. Polen trifft im zweiten Spiel (15.11.) in Warschau auf Ungarn.