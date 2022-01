BVB zahlt lediglich Mini-Ablöse für Top-Talent Mane

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Der ehemalige Nationalspieler Lars Ricken (M.) ist Nachwuchs-Direktor beim BVB

Mit der Verpflichtung des gerade einmal 16 Jahre alten Filippo Mane hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund seinen Ruf einmal mehr untermauert, vielversprechende Talente frühzeitig unter Vertrag zu nehmen. Dabei setzte sich der BVB offenbar gegen namhafte Konkurrenten durch - und zahlte weitaus weniger als andere Klubs boten.

Borussia Dortmund hat am Montag Zuwachs für die klubeigene U19 vermeldet: Der italienische U-Nationalspieler Filippo Mane wechselt von Genua-Klub Sampdoria ins Ruhrgebiet. Der Innenverteidiger erhält einen "langfristigen" Juniorenvertrag bei der Borussia, wie Nachwuchs-Direktor Lars Ricken bekannt gab.

Mane sei ein "richtig guter Junge, der sich dafür entschieden hat, den nächsten Schritt bei Borussia Dortmund gehen zu wollen und im Jugendbereich ausgebildet zu werden", kommentierte Ricken auf der Vereinsseite der Schwarz-Gelben.

Wie "Sport1" nun berichtet, ist das Top-Talent für den BVB ein wahres Schnäppchen. Demnach erhält Sampdoria vom Revierklub lediglich eine internationale Aufwandsentschädigung, die zwischen 100.000 und 200.000 Euro liegen soll. In Italien ist es grundsätzlich erlaubt, eine Ablösesumme auch für vertragslose Jugendspieler auszuhandeln. Da Mane jedoch einzig und allein zum BVB wollte, platzte dem Bericht zufolge ein für Sampdoria weitaus lukrativerer Transfer zu einem der anderen interessierten Klubs.

BVB stach italienische Top-Klubs aus

Wie der TV-Sender in seinem Podcast berichtet, soll Serie-A-Rekordmeister Juventus etwa bereit gewesen sein, ein Millionen-Angebot für den Youngster abzugeben. Auch die Mailänder Klubs AC und Inter wollten den Abwehrspieler angeblich unbedingt unter Vertrag nehmen. Die bessere Perspektive beim BVB habe für Mane aber den Ausschlag für einen Wechsel nach Deutschland gegeben.

Die in den vergangen Jahren so starke U19 des BVB sorgt auch in der laufenden Saison für Furore. In der Bundesliga West rangieren die Westfalen auf Platz eins. Mit Abdoulaye Kamara aus Guinea, dem Engländer Jamie Bynoe-Gittens, Julian Rijkhoff aus den Niederlanden und Bradley Fink aus der Schweiz zählen noch weitere ausländische Top-Talente zum Kader der Borussia, die allesamt von einer Profi-Karriere in der Bundesliga träumen.