Eintracht reagiert auf Hass-Parolen nach BVB-Spiel

Marc Schueler via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurts Sam Lammers nach Pleite gegen den BVB verbal attackiert

Nach der bitteren 2:3-Pleite gegen den BVB war der Sündenbock für viele Fans von Eintracht Frankfurt schnell ausgemacht: Der eingewechselte Sam Lammers geriet in den sozialen Medien nach schwacher Leistung in einen Shitstorm. Der Verein reagierte inzwischen auf die Hass-Parolen.

Erst in der 66. Spielminute begann der Arbeitstag von Eintracht Frankfurts Sam Lammers im Heimspiel gegen den BVB am Freitagabend.

Zu diesem Zeitpunkt führten die Hessen nach starker Leistung noch vermeintlich beruhigend mit 2:0. Fünf Minuten nach Lammers' Einwechslung jedoch kippte die Partie durch Thorgan Hazards Anschlusstreffer zugunsten der Gäste.

BVB macht 3:2 aus 0:2

Jude Bellingham (87.) sowie Mahmoud Dahoud (89.) wandelten den Dortmunder Rückstand sogar noch in einen Sieg um - ein extrem bitterer Rückrundenauftakt für die Eintracht und auch für Lammers, der nach einer schwachen Hinrunde ohnehin einen schweren Stand in Frankfurt hat und bei seinem Joker-Einsatz gegen den BVB in einem dann insgesamt viel zu passiven Team mit unterging.

Den im vergangenen Sommer von Atalanta Bergamo ausgeliehenen Angreifer traf während und nach der Partie dann der volle Frust der SGE-Fans in den sozialen Netzwerken.

Insbesondere auf Instagram kursierten heftige Beschimpfungen gegen Lammers sowie dazu passende Hashtags, sogar Todeswünsche machten die Runde.

Eintracht Frankfurt: Deutliche Worte von Markus Krösche

"Bild" zufolge nahm die SGE die virtuellen Krakeeler noch am Wochenende ins Visier. Hass-Parolen seien gesammelt und die Vorgänge dokumentiert worden, heißt es.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche wurde im Gespräch mit dem Boulevard-Blatt deutlich: "Sam ist unser Spieler. Und wir stehen hinter unseren Spielern! Sportliche Kritik ist in Ordnung, wenn es aber unter die Gürtellinie geht, ist das nicht in Ordnung. Bei aller Emotionalität: manches geht eindeutig zu weit."

Ob und welche Konsequenzen die Urheber der Beleidigungen gegen Lammers nun zu erwarten haben, ist offen. Klar ist aber, dass sie unter Beobachtung stehen.